舉辦蘇志燮見面會騙吳敦義子、韓團演唱會詐2300萬元 大方娛樂2人起訴

大方娛樂實際負責人丁南、登記負責人柯仲澤，謊稱取得韓團WANNA ONE、G-FRIEND來台開演唱會的主辦權，涉嫌詐騙投資人2300萬元，又以韓星蘇志燮見面會主辦權詐騙前副總統吳敦義之子吳子文，幸好吳發現後拿回710萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴丁、柯2人。

起訴指出，柯仲澤2017年12月因舉辦活動急需款項支應，涉嫌向陳姓男子謊稱，為了拿下WANNA ONE見面會代理權，急需300萬簽約款，若沒取得合約將還款，但陳男匯款後發現沒有舉辦見面會，發現受騙。

檢方查出，丁、柯2018年1月間，向大朝電視傳媒林姓負責人佯稱，大方公司已取得WANNA ONE、G-FRIEND、KESHA亞洲巡迴演唱會台灣站的主辦權，投資2千萬可獲利275萬元，並開大方公司支票作擔保，讓林簽下投資協議書並匯款2千萬元，直至沒有演唱會且支票均被銀行退票，發現受騙。

檢方查出，同年間，丁南涉指示創世紀公司員工用電腦軟體photoshop將其他活動的演出合約書金額變更為15萬美元，交給不知情的騰琥公司鄭男觀看，佯稱取得「拿到韓星蘇志燮見面會主辦權」，並透過鄭向前副總統吳敦義之子吳子文取得710萬元投資款，幸好，吳發現受騙後，款項已由鄭返還。

檢方認定，丁、柯涉犯詐欺取財、偽造文書等罪，依法起訴，2300萬元不法所得沒收或追徵其價額。