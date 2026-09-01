全村頭痛人物 花蓮男酒後意圖輕生反刺死酒友判刑13年

花蓮縣萬榮鄉去年6月發生陳姓男子刺死酒友的殺人案，檢警調查，陳男當時原本意圖輕生，見吳姓男子喝醉酒躺在他的床上趕不走，竟持利剪猛刺對方下腹部4次，造成失血過多不治，依殺人罪判刑13年，可上訴。

判決書指出，33歲的陳姓男子有酒駕、妨害性自主等前科，是村內頭痛人物，因涉犯傷害等案件，前年9月才出獄。去年6月11日清晨，陳在村內店鋪買回木炭、米酒、零食等，返家途中巧遇吳姓酒友，兩人一起走回陳的住處，在路邊飲酒，還醉倒路中妨礙通行，員警獲報兩度前往處理，甚至將陳帶回派出所。

陳男當天近中午酒醒後自行離開派出所，再到附近商店買米酒和飲料，回到家後想要輕生，卻看到吳姓酒友仰躺在他的床尾。陳男無法叫醒吳，突然情緒激動，持利剪朝對方下腹部猛刺4次，最深的穿刺傷口超過4.8公分，造成吳股動脈大出血，低血容性休克死亡。

陳男犯案後逃離現場，告訴附近店家「我家裡有人死掉了」，接著又到附近家庭理髮店理光頭，再到商店告訴對方「我家有死人」，但因他經常酒後亂說話，店家沒有當真，直到當晚陳男前同居人到他家中，發現吳男倒臥血泊中已經死亡，嚇得報警。

警方當晚近8時逮捕陳男，酒測發現呼氣所含酒精濃度每公升0.62毫克。

法院審理時，多位村民證稱陳男只要喝酒就會鬧事，大聲咆哮、拿酒瓶砸別人家，連他的祖母都受不了搬走。陳男先前因酒後持菜刀攻擊友人，遭傷害罪判刑1年6個月，出獄不到1年又再次酒後殺人，顯見陳男明知自己酒後可能失控仍執意飲酒，不得依規定免除或減輕其刑。

法官認為，陳男雖坦承犯行，但未與告訴人達成和解或調解，且5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，依法加重其刑，判刑13年。

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