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精舍命案主嫌交保了！王薀拿600萬換取自由 科技監控、限制出境8個月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴審理中。王聲請交保停押，台灣高等法院昨裁定600萬元交保，責付律師、限制住居、出境、出海、接受科技設備監控等，可抗告。王昨已獲釋。

高院要求王蘊提出600萬保證金之外，並責付律師羅秉成、張寧洲、吳維雅，限制出境、出海8個月，也必須接受科控8個月，並每日必須在指定地點持手機拍照回傳科控中心2次，且不得接觸、騷擾、恐嚇、跟蹤被害人直系血親、三親等內旁系血親、二親等內之姻親、家長、家屬，及本案被告、證人、鑑定人。

高院認為，王蘊經一審判決12年徒刑，且有相當理由足認有逃亡、勾串共犯、證人之虞，但依案件目前訴訟進行程度，共犯、證人多經一審交互詰問，雖王蘊及同案被告主張對於被害人死因等待證事實仍有不明，而聲請再行鑑定、或傳喚專家證人、鑑定人、證人，但本案重要在場證人均已到庭證述，且涉案人手機均經扣案而有數位還原鑑識報告，認為提供一定擔保金、接受科控與必要禁令，可對他有相當程度心理約束力，因此裁定附條件交保。

王蘊先前開庭否認犯罪，且表示希望可以交保，他已經被關押500多天，且已經70歲了，身心都沒辦法再負荷。律師也替他辯護，王蘊欠缺羈押必要性，他素行良好沒有前科，也配合司法調查沒有逃亡之虞，並賠償近千萬元，和死者家屬達成和解，沒有迴避責任，法院可以採保釋金、責付、禁止出境及出海等方式，確保王沒有潛逃之嫌，建請高院准予具保停押。

依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

精舍負責人王蘊（本名王江鎮）。聯合報系資料照
精舍負責人王蘊（本名王江鎮）。聯合報系資料照

王薀 限制出境 交保

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