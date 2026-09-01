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影／RM表再法拍！30秒喊破千萬 連同藍寶堅尼雙雙拍定 國庫灌2300萬
台中地檢署偵破2個大型詐騙集團，查扣上千萬Richard Mille「小納達爾」名表、藍寶堅尼URUS豪車，還有多達27個愛馬仕、香奈兒名牌包，今由行政執行署台中分署法拍，現場吸引百人競價，RM表30秒內喊破千萬元以1180萬元拍定，藍寶堅尼也賣出1125萬元，國庫至少進帳2305萬元。
台中分署指出，Richard Mille 35-03自動上鍊腕表，是「小納達爾」系列的第四代力作，該表最大亮點是歷時3年研發、擁有專利的「蝶形擺陀」，另該表為2025年自台中二手表商以1165萬元購入。
另外，藍寶堅尼LAMBORGHINI URUS 旅行式，是2022年5月出場，排氣量3996CC，車身藍色烤漆，哩程約1萬多公里，內部選配有Bang&Olufsen 3D環繞音響系統等。
台中分署今上午10點法拍，吸引近百人到場賞車、看表及交付保證金競價，最大亮點的RM手表、藍寶堅尼排順序第7、第8登場，RM表有民眾起標喊價100萬元，隨即有人加價到500萬元，約在30秒內就迅速喊到1000萬元。
拍賣官見現場競標熱絡，喊到1150萬元一度喊到第二聲，後來又有2組人馬持續拉鋸下，價格最終由登記10號民眾喊到1180萬元，拍賣官見無人再加價且已超過底價，成功拍定。
得標的周姓車商表示，雖然得標價超出原物主用二手購入的1165萬元，有小幅溢價，但他本身對手表很有興趣，之前入手過PP、AP等傳統大廠，RM是首次接觸，打算買來自己戴。
藍寶堅尼URUS拍賣部分同樣競爭激烈，起標價一口氣喊出500萬元，來回喊價幾次即突破1000萬元，最後以登記15號民眾1125萬元拍定。得標的謝姓車商認為，這輛藍寶堅尼車況佳、市場流通性高，且本身內部選配的音響就高達400多萬元。
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