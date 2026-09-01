快訊

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／RM表再法拍！30秒喊破千萬 連同藍寶堅尼雙雙拍定 國庫灌2300萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵破2個大型詐騙集團，查扣上千萬Richard Mille「小納達爾」名表、藍寶堅尼URUS豪車，還有多達27個愛馬仕、香奈兒名牌包，今由行政執行署台中分署法拍，現場吸引百人競價，RM表30秒內喊破千萬元以1180萬元拍定，藍寶堅尼也賣出1125萬元，國庫至少進帳2305萬元。

台中分署指出，Richard Mille 35-03自動上鍊腕表，是「小納達爾」系列的第四代力作，該表最大亮點是歷時3年研發、擁有專利的「蝶形擺陀」，另該表為2025年自台中二手表商以1165萬元購入。

另外，藍寶堅尼LAMBORGHINI URUS 旅行式，是2022年5月出場，排氣量3996CC，車身藍色烤漆，哩程約1萬多公里，內部選配有Bang&Olufsen 3D環繞音響系統等。

台中分署今上午10點法拍，吸引近百人到場賞車、看表及交付保證金競價，最大亮點的RM手表、藍寶堅尼排順序第7、第8登場，RM表有民眾起標喊價100萬元，隨即有人加價到500萬元，約在30秒內就迅速喊到1000萬元。

拍賣官見現場競標熱絡，喊到1150萬元一度喊到第二聲，後來又有2組人馬持續拉鋸下，價格最終由登記10號民眾喊到1180萬元，拍賣官見無人再加價且已超過底價，成功拍定。

得標的周姓車商表示，雖然得標價超出原物主用二手購入的1165萬元，有小幅溢價，但他本身對手表很有興趣，之前入手過PP、AP等傳統大廠，RM是首次接觸，打算買來自己戴。

藍寶堅尼URUS拍賣部分同樣競爭激烈，起標價一口氣喊出500萬元，來回喊價幾次即突破1000萬元，最後以登記15號民眾1125萬元拍定。得標的謝姓車商認為，這輛藍寶堅尼車況佳、市場流通性高，且本身內部選配的音響就高達400多萬元。

行政執行署台中分署法拍，現場吸引百人競價。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署法拍，現場吸引百人競價。記者曾健祐／攝影

今法拍還有多達27個愛馬仕、香奈兒名牌包。記者曾健祐／攝影
今法拍還有多達27個愛馬仕、香奈兒名牌包。記者曾健祐／攝影

藍寶堅尼URUS以1125萬元拍定。記者曾健祐／攝影
藍寶堅尼URUS以1125萬元拍定。記者曾健祐／攝影

藍寶堅尼URUS以1125萬元拍定。記者曾健祐／攝影
藍寶堅尼URUS以1125萬元拍定。記者曾健祐／攝影

Richard Mille 35-03「小納達爾」名表，今法拍以1180萬元拍定。記者曾健祐／攝影
Richard Mille 35-03「小納達爾」名表，今法拍以1180萬元拍定。記者曾健祐／攝影

Richard Mille 35-03「小納達爾」名表，今法拍以1180萬元拍定。記者曾健祐／攝影
Richard Mille 35-03「小納達爾」名表，今法拍以1180萬元拍定。記者曾健祐／攝影

藍寶堅尼 法拍 香奈兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

軌道經濟學發威！台中「三大雙鐵樞紐」出列 磁吸建商搶攻自住客市場

財產0拿10萬登記哪來？李貞秀曝錢自己的 支持者怕黃國昌報復

男欠稅、交通罰款逾20萬分期又斷繳 土地一查封他「一次全還了」

別人不要的廢棄倉庫讓他年收430萬元 18歲少年怎麼挖到寶？

相關新聞

官司更審！立委顏寬恒聲請「解除限制出境」遭駁回 本尊說話了

國民黨立委顏寬恒被控豪宅買賣竊占國有地、詐助理費等，一、二審遭判刑，三審最高法院今年5月撤銷發回更審中；顏聲請解除限制出境、出海，但台中高分院仍認有逃亡可能，駁回其聲請，可抗告。對此，顏寬恒今天說明，他開庭都親自到場，所有家人也都在台灣生活，不會有逃亡的意圖。

精舍命案主嫌交保了！王薀拿600萬換取自由 科技監控、限制出境8個月

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴審理中。王聲請交保停押，台灣高等法院昨裁定600萬元交保，責付律師、限制住居、出境、出海、接受科技設備監控等，可抗告。王昨已獲釋。

影／RM表再法拍！30秒喊破千萬 連同藍寶堅尼雙雙拍定 國庫灌2300萬

台中地檢署偵破2個大型詐騙集團，查扣上千萬Richard Mille「小納達爾」名表、藍寶堅尼URUS豪車，還有多達27個愛馬仕、香奈兒名牌包，今由行政執行署台中分署法拍，現場吸引百人競價，RM表30秒內喊破千萬元以1180萬元拍定，藍寶堅尼也賣出1125萬元，國庫至少進帳2305萬元。

同居人藤條抽打掌摑3歲童...母在旁竟稱「不要出事情就好」 雙雙判刑

陳姓男子認為同居吳姓女友與前夫所生的3歲男童需要管教，竟拿藤條抽打男童雙腿、背部、臀部，還徒手打臉；吳女不但不管，更在旁稱「不教不行、回來看你打小孩、不要出事情就好」，直到幼兒園教師發現報警，台南地院將陳判刑10月、吳女判刑7月，均不得易科罰金。可上訴。

舉辦蘇志燮見面會騙吳敦義子、韓團演唱會詐2300萬元 大方娛樂2人起訴

大方娛樂實際負責人丁南、登記負責人柯仲澤，謊稱取得韓團WANNA ONE、G-FRIEND來台開演唱會的主辦權，涉嫌詐騙投資人2300萬元，又以韓星蘇志燮見面會主辦權詐騙前副總統吳敦義之子吳子文，幸好吳發現後拿回710萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴丁、柯2人。

全村頭痛人物 花蓮男酒後意圖輕生反刺死酒友判刑13年

花蓮縣萬榮鄉去年6月發生陳姓男子刺死酒友的殺人案，檢警調查，陳男當時原本意圖輕生，見吳姓男子喝醉酒躺在他的床上趕不走，竟持利剪猛刺對方下腹部4次，造成失血過多不治，依殺人罪判刑13年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。