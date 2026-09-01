快訊

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

聽新聞
0:00 / 0:00

我邦交國瓜地馬拉內政部長訪問調查局 深化資安與網路犯罪跨境合作

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣邦交國瓜地馬拉內政部長畢耶達一行共17人，8月31日特率團來臺交流，除參訪調局，也參加該局舉辦「瓜地馬拉資通訊安全與網路犯罪防制人員培訓課程」專班結訓典禮，由於畢耶達主責瓜國全國資通訊安全事務，此行可深化兩國在內政與執法領域的合作關係。

調查局長陳白立表示，本專班針對「網路犯罪調查」與「資安鑑識」領域，安排紮實的靜態課程及實際演練，每位學員都收穫滿滿，瓜國學員們的反饋亦帶給調查局資通安全處講師們許多啟發。陳白立說，「今天的結業不是交流的終點，而是開啟未來更多合作的起點。」

調查局指出，現今時代，透過科技與專業工具，有效進行數位證據蒐集、分析與鑑識，已成為執法工作中相當重要的一環，盼透過此類訓練交流，本局與國際執法夥伴能共同增強執法能量，持續打擊各類跨境犯罪。

瓜地馬拉內政部長畢耶達（左）率團訪問調查局。圖／調查局提供
瓜地馬拉內政部長畢耶達（左）率團訪問調查局。圖／調查局提供

瓜地馬拉 邦交國 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平會晤吉爾吉斯總統 簽永久睦鄰條約、推進中吉烏鐵路

深化台日地方創生合作 國發會率團赴日本熊本交流

菲律賓次長肯定台灣消防培訓 讚助打造「新菲律賓」

蘇巧慧接待東大參訪團 邀對方參加競總大會體驗台灣選戰熱情

相關新聞

官司更審！立委顏寬恒聲請「解除限制出境」遭駁回 本尊說話了

國民黨立委顏寬恒被控豪宅買賣竊占國有地、詐助理費等，一、二審遭判刑，三審最高法院今年5月撤銷發回更審中；顏聲請解除限制出境、出海，但台中高分院仍認有逃亡可能，駁回其聲請，可抗告。對此，顏寬恒今天說明，他開庭都親自到場，所有家人也都在台灣生活，不會有逃亡的意圖。

精舍命案主嫌交保了！王薀拿600萬換取自由 科技監控、限制出境8個月

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴審理中。王聲請交保停押，台灣高等法院昨裁定600萬元交保，責付律師、限制住居、出境、出海、接受科技設備監控等，可抗告。王昨已獲釋。

影／RM表再法拍！30秒喊破千萬 連同藍寶堅尼雙雙拍定 國庫灌2300萬

台中地檢署偵破2個大型詐騙集團，查扣上千萬Richard Mille「小納達爾」名表、藍寶堅尼URUS豪車，還有多達27個愛馬仕、香奈兒名牌包，今由行政執行署台中分署法拍，現場吸引百人競價，RM表30秒內喊破千萬元以1180萬元拍定，藍寶堅尼也賣出1125萬元，國庫至少進帳2305萬元。

同居人藤條抽打掌摑3歲童...母在旁竟稱「不要出事情就好」 雙雙判刑

陳姓男子認為同居吳姓女友與前夫所生的3歲男童需要管教，竟拿藤條抽打男童雙腿、背部、臀部，還徒手打臉；吳女不但不管，更在旁稱「不教不行、回來看你打小孩、不要出事情就好」，直到幼兒園教師發現報警，台南地院將陳判刑10月、吳女判刑7月，均不得易科罰金。可上訴。

舉辦蘇志燮見面會騙吳敦義子、韓團演唱會詐2300萬元 大方娛樂2人起訴

大方娛樂實際負責人丁南、登記負責人柯仲澤，謊稱取得韓團WANNA ONE、G-FRIEND來台開演唱會的主辦權，涉嫌詐騙投資人2300萬元，又以韓星蘇志燮見面會主辦權詐騙前副總統吳敦義之子吳子文，幸好吳發現後拿回710萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴丁、柯2人。

全村頭痛人物 花蓮男酒後意圖輕生反刺死酒友判刑13年

花蓮縣萬榮鄉去年6月發生陳姓男子刺死酒友的殺人案，檢警調查，陳男當時原本意圖輕生，見吳姓男子喝醉酒躺在他的床上趕不走，竟持利剪猛刺對方下腹部4次，造成失血過多不治，依殺人罪判刑13年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。