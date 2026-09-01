我邦交國瓜地馬拉內政部長訪問調查局 深化資安與網路犯罪跨境合作

台灣邦交國瓜地馬拉內政部長畢耶達一行共17人，8月31日特率團來臺交流，除參訪調局，也參加該局舉辦「瓜地馬拉資通訊安全與網路犯罪防制人員培訓課程」專班結訓典禮，由於畢耶達主責瓜國全國資通訊安全事務，此行可深化兩國在內政與執法領域的合作關係。

調查局長陳白立表示，本專班針對「網路犯罪調查」與「資安鑑識」領域，安排紮實的靜態課程及實際演練，每位學員都收穫滿滿，瓜國學員們的反饋亦帶給調查局資通安全處講師們許多啟發。陳白立說，「今天的結業不是交流的終點，而是開啟未來更多合作的起點。」

調查局指出，現今時代，透過科技與專業工具，有效進行數位證據蒐集、分析與鑑識，已成為執法工作中相當重要的一環，盼透過此類訓練交流，本局與國際執法夥伴能共同增強執法能量，持續打擊各類跨境犯罪。