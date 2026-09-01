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同居人藤條抽打掌摑3歲童...母在旁竟稱「不要出事情就好」 雙雙判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子認為同居吳姓女友前夫所生的3歲男童需要管教，竟拿藤條抽打男童雙腿、背部、臀部，還徒手打臉；吳女不但不管，更在旁稱「不教不行、回來看你打小孩、不要出事情就好」，直到幼兒園教師發現報警，台南地院將陳判刑10月、吳女判刑7月，均不得易科罰金。可上訴。

判決書指出，陳姓男子自2024年年中開始與吳姓女子同居於台南市永康區，家中還有吳女與前夫所生、年僅3歲多的男童；同年7月，陳認為男童需要管教，以藤條抽打男童雙腿數次，致其受有雙腿多處條狀紅腫傷害，去年5月，陳再以藤條抽打男童背部數次，並以尺毆打傷害其手臂。

當時男童受到背部多處條狀紅腫、手臂大片紅腫瘀青等傷害；去年8月，陳再以藤條抽打男童臀部、大腿及手部數次，致其受有臀部及大腿多處條狀紅腫、手臂紅腫瘀青等傷害，幾天後陳又徒手毆打男童臉部3至4次，至其受有臉部紅腫傷害，去年9月再次徒手毆打臉部數次。

去年11月6日晚間，陳以藤條抽打男童臀部及雙腿數次，致其受有臀部及雙腿多處條狀紅腫傷害，陳後4次的犯行，吳女均在旁觀看並同意陳出手教訓；經醫護、幼兒園教師發覺男童身上有傷痕，通報檢警，警方今年1月13日前往永康區中華一路屋內搜索，當場扣得藤條1支。

合議庭指出，陳姓男子始終承認犯行；吳姓母親則稱陳前2次動手她不在場，後4次她有制止陳不要這樣打小孩。但依據吳女所查扣手機的LINE對話紀錄顯示，她曾向友人稱「陳在教小孩我不會管」、「陳是忍到不能忍了才打小孩」、「因為我就不會教」。

去年1月、4月，吳女又傳訊給另一名友人稱「我放給他打」、「是我們之前就講好的事情」、「真的送進去醫院再來說」；陳與吳女的對話紀錄也可見，吳女曾說「你打我不會說什麼，都不要打臉」、「不教不行」、「你教小孩我不會說什麼，就不要打頭打臉就好」。

去年3月，吳女還傳訊給陳「回來看你打小孩」、「我不排斥」、「就像你說的」、「不嚴格他不會聽」、「就是你怎麼打只要小孩不要出事情就好」；合議庭認為，吳女身為男童母親，非但未制止或保護男童，卻在案發前就懷抱「不要被發現就好」的縱容心態。

合議庭認定，吳女4次在場均與陳有默示犯意聯絡，其辯稱有制止陳不要打，陳卻在法院證稱，吳女是叫他不要打臉或不要打得太嚴重，其證詞符合吳女在對話紀錄中所展現縱容態度，更顯現吳女並非反對陳責打男童，僅希望造成的傷害不要被外人發現。

合議庭審酌，吳女應論以共同正犯，兩人共同故意傷害兒童犯行，各次犯行犯意有別，行為互殊，應予分論併罰，陳共6罪、吳女共4罪，均應加重其刑；考量陳高中肄業、從事建材行倉管工作，吳女從事飲料店店員工作，3人目前仍同住等。

陳依成年人故意對兒童犯傷害罪，共2罪，各判刑5月，及成年人共同故意對兒童犯傷害罪，共4罪，各判刑5月，應執行有期徒刑10月；吳女依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，共4罪，各判刑4月，應執行有期徒刑7月，均不得易科罰金。

陳姓男子拿藤條抽打3歲男童雙腿、背部、臀部，還徒手打臉，生女不但不管，更在旁稱「不教不行、回來看你打小孩」，法院分別判刑10月、7月。聯合報系資料照
陳姓男子拿藤條抽打3歲男童雙腿、背部、臀部，還徒手打臉，生女不但不管，更在旁稱「不教不行、回來看你打小孩」，法院分別判刑10月、7月。聯合報系資料照

幼兒園 女友 前夫

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