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精舍女會計虐死案一審判12年 二審裁定王薀600萬元交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市精舍蔡姓女會計被凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀偵查中即羈押，台北地院今年5月依傷害致死罪判王有期徒刑12年，案件上訴二審，王聲請交保，台灣高等法院裁定王以600萬元交保，責付3名律師，限制住居，並限制出境、出海8月。

裁定指出，王另應接受科技監控，每日上、下午2個時段持用個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，不得對被害人之直系血親、三親等內旁系血親、二親等內之姻親、家長、家屬之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為，合議庭限制王江鎮於明日下午5時前完成交保，否則即從本3日起再延長羈押2月。

精舍命案全案被告共13人，除王江鎮、另有藝人李威、李威妻子簡瑀家、精舍「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、信眾吳慧珠、李淵源、姜芃妤、、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇，分依共犯、幫助犯判處有期徒刑1年6月到10年不等，案件目前上訴二審審理。

蔡姓女子具會計專長，在「水月草堂」精舍擔任財務出納，2024年2月下旬起，王江鎮認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤，且懷疑蔡女傳染新冠肺炎給幹子昀，又不願配合出家剃度，王於是開啟對蔡女的「研討」。

檢方指控，2024年7月23日晚間，信眾們先後接獲通知參與「研討」，王江鎮指示蔡女下跪道歉，信眾從旁以拉、扶、壓、踢等強制方式要蔡女磕頭，致蔡女頭臉、身體、四肢多處撞擊地板後體力不支倒地。

之後，王江鎮先離開現場，信眾將蔡女拖出精舍甩摔在馬路上，有人以拉單手方式將蔡女拖到木棧板上，再以膠帶固定在推車上，推回精舍；廿四日凌晨三時，蔡女意識不清，但遲至當天上午十時許，信眾才叫救護車將她送醫，致蔡女死亡，死因為橫紋肌溶解症。

王薀領導的宗教團體涉犯「精舍命案」。聯合報系資料照
王薀領導的宗教團體涉犯「精舍命案」。聯合報系資料照

王薀 會計 交保

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