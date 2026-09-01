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股市神秘大戶、第一代少年股神蕭漢森 涉操縱7檔股票獲利逾4千萬起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

股市「神秘大戶」蕭漢森涉以恩又博公司及親友人頭帳戶，涉嫌操縱燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔上市股價，取得買賣價差獲利共計4069萬7800元。台北地檢署今偵結，依違反證券交易法、公司法收回已繳納公司股款等罪嫌起訴，親友4人獲不起訴。

蕭漢森、蕭漢彬是早年「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟，人稱台灣第一代少年股神。檢方指出，蕭漢森擔任華允資產管理、恩又博投資公司負責人，長期從事上市有假證券買賣交易，熟悉委託買賣、盤前集合競價、開盤撮合、取消委託、電子下單及股價形成機制。

起訴指出，2021年2月至12月間，蕭漢森涉嫌以本人、華允公司、恩又博公司、胞姊蕭慧中、胞兄蕭漢彬、友人劉正翔人頭帳戶陸續操縱燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔股票，獲取不法利益共計4069萬7800元。

檢方追查，此案操縱股價的固定模式為，在各股票成交日（T日）大量高價買進推升股價，成交次一營業日（T+1日）盤前以漲停價大量委託買進，又於開盤前或開盤後極短時間內，取消委託並反手賣出持股，反覆操縱7檔股票，使各股票T日均漲停價或高價收盤，T+1日開盤價跳空上漲，成交量較T日明顯增加，足以影響集中交易市場交易價格及市場秩序。

檢方另查出，蕭漢森涉嫌驗資不實，2024年4月用自己名下帳戶匯款1億元至恩又博公司帳戶，充作「增資股款」，將恩又博資本額變更登記為2億元，不久又匯1億元回自己帳戶。

股市「神祕大戶」蕭漢森涉炒股1500萬台幣交保、限制出境出海。聯合報系資料照
股市「神祕大戶」蕭漢森涉炒股1500萬台幣交保、限制出境出海。聯合報系資料照

股票 蕭漢森 少年

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