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台東東映渡假村聯外農路開闢弊案風暴擴大 檢調今早搜索縣議會
台東檢調持續偵辦東映渡假村開發案的聯外農路涉圖利弊案，今早前往台東縣議會擴大搜索7名挹注小型工程補助款、協助農路開闢的議員辦公室，案情持續擴大中。
今天一早，台東地檢署兩名檢察官帶領大批檢調人員展開搜索，分頭前往台東縣議會副議長林琮翰等7名議員的辦公室，以及議員住所搜查，目前相關搜索仍進行中。議會低調證實檢調帶隊搜索，檢方則尚未對外說明。
台東縣政府辦理建和地區農路拓寬工程，遭檢舉圖利東映渡假村開發案，目前已經羈押農業處前處長許家豪、時任農業處農地管理科長蔡明翰、台東縣前縣長吳俊立秘書暨議長吳秀華助理邱嘉平，並約談縣府秘書長盧協昌、縣議會前秘書長吳慶榮等人。
縣府農業處編列2800萬元預算改善建和農路，除縣府預算外，另有縣議員林琮翰、鄭崗山、翁麗吟、尤忠正、古志成、楊招信、黃碧妹動用總數380萬元小型工程建議款協助，總經費3100萬元。
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