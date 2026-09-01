台東東映渡假村聯外農路開闢弊案風暴擴大 檢調今早搜索縣議會

嘉義2名大學生今年6月在餐廳為了捉弄男同學，趁對方彎腰拿東西時打其臀部，造成右大腿挫傷，男同學除控告傷害外，也認為2人涉嫌性騷擾，不過檢方認為沒有足夠事證證明具有性意味，嘉義地院日前依共同傷害罪，各判2人拘役15天，可上訴。

2026-09-01 08:58