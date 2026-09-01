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台東東映渡假村聯外農路開闢弊案風暴擴大 檢調今早搜索縣議會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台東檢調持續偵辦東映渡假村開發案的聯外農路涉圖利弊案，今早前往台東縣議會擴大搜索7名挹注小型工程補助款、協助農路開闢的議員辦公室，案情持續擴大中。

今天一早，台東地檢署兩名檢察官帶領大批檢調人員展開搜索，分頭前往台東縣議會副議長林琮翰等7名議員的辦公室，以及議員住所搜查，目前相關搜索仍進行中。議會低調證實檢調帶隊搜索，檢方則尚未對外說明。

台東縣政府辦理建和地區農路拓寬工程，遭檢舉圖利東映渡假村開發案，目前已經羈押農業處前處長許家豪、時任農業處農地管理科長蔡明翰、台東縣前縣長吳俊立秘書暨議長吳秀華助理邱嘉平，並約談縣府秘書長盧協昌、縣議會前秘書長吳慶榮等人。

縣府農業處編列2800萬元預算改善建和農路，除縣府預算外，另有縣議員林琮翰、鄭崗山、翁麗吟、尤忠正、古志成、楊招信、黃碧妹動用總數380萬元小型工程建議款協助，總經費3100萬元。

台東東映渡假村開發案聯外農路弊案擴大，今早檢調前往議會搜索7名涉案議員辦公室。圖／讀者提供
台東東映渡假村開發案聯外農路弊案擴大，今早檢調前往議會搜索7名涉案議員辦公室。圖／讀者提供

台東 檢調 弊案

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