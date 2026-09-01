爆潘孟安住廠商豪宅 更一審改判王鴻薇賠30萬文章不必移除

國民黨立委王鴻薇質疑總統府秘書長潘孟安任賴清德總統競選總幹事時住廠商豪宅，潘提告求償。歷審判王應賠償50萬元及移除文章，王上訴，最高法院發回，台灣高等法院審理，更一審今宣判，王鴻薇改判賠30萬元、文章不必移除。可上訴。

王鴻薇2023年12月表示接獲爆料，潘孟安長期入住力能能源科技董事長楊宗名下、位於台北市萬華區豪宅「力麒御品」，潘回應，他只是短時工作、租屋卻被不實影射，向王求償150萬元，要求刪除臉書相關貼文。

一審台北地院認定，王鴻薇僅憑潘孟安住居房屋所有權人為楊宗及公司在屏東縣有光電能源案進行中，即逕自認定潘居住房屋是遭財團供養發表言論，未盡合理查證義務，判決王應賠償50萬元慰撫金、並應移除相關貼文及影片。

案經上訴二審，高院認為，王鴻薇、潘孟安均為知名政治人物，王發表有關潘是否接受財團供養而涉及官商勾結的言論，對潘名譽影響嚴重，應負侵權行為損害賠償責任，駁回上訴，維持一審判決，王再上訴。

最高法院認為，王鴻薇原審已抗辯其相關言論均屬未逾合理評論範圍的意見表達，原審就該部分言論性質未為認定已嫌疏略。

最高法院指出，對照記者會逐字稿內容，似見王鴻薇是於記者會出示所調查之事證，以潘孟安長期居住於綠能公司董事長楊宗所有房屋之查證結果為基礎，開展言論關於建商集團房屋讓潘孟安居住之事實陳述及後續之主觀質疑、評論，據以要求潘孟安回應、提出租約，後者並無細節及明確肯定之陳述。

最高法院認為，王鴻薇上訴指摘原判決違背法令，非無理由，將原判決廢棄發回台灣高等法院更審。

國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照