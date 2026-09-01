男欠稅、交通罰款逾20萬分期又斷繳 土地一查封他「一次全還了」

屏東縣一名男子平時打臨工維生，積欠牌照稅及交通違規罰鍰逾20萬元，曾分期又不理繳款，行政執行署屏東分署查封該名男子名下土地，發現該男找到穩定工作，柔性關懷勸說後，讓男子決定一口氣將罰鍰繳清，屏東分署發文塗銷查封登記，該名男子擺脫債務枷鎖，步入生活正軌。

屏東分署表示，該名男子積欠牌照稅、交通違規罰鍰逾20萬元，名下唯一代步車十分老舊、無執行實益，案件陸續移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署表示，這名男子打臨時工維生，收入不固定，4年多前雖曾向該分署申請分期繳納，但繳款紀錄斷斷續續。承辦書記官多次電話及書面通知催繳，男子卻因經濟狀況不穩定，消極避而不談。

近日執行「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」期間，會同移送機關、地政機關等人員，至該名男子名下土地現場查封不動產程序，引發附近家族親戚關切與重視。

屏東分署指出，屏東分署執行同仁未一味採高壓鐵腕，展現柔性關懷，現場查封不動產後，從其親友口中得知男子找到上市公司廠區穩定且收入頗豐的工作，具還款能力，執行同仁掌握此契機，聯繫這名男子，給予正面鼓勵，並向其剖析一次清償國家債務能卸下心中大石、重獲信用人生的益處。

承辦書記官鼓勵勸說與親戚協力支持下，該名男子下定決心，日前經親友陪同，將名下積欠所有使用牌照稅與交通罰鍰全數一次清償。屏東分署表示，全案已順利執行完畢，並在第一時間發文塗銷該筆土地的查封登記，協助義務人擺脫債務枷鎖，正式步入生活正軌。

屏東分署呼籲，針對各項公法規費、稅費及違規罰鍰，民眾若收到傳繳通知切勿抱持僥倖心態避不見面。如確實有經濟上的困難，應主動向行政執行分署說明並提供證明以申請分期繳納；倘若惡意拖延，行政執行分署亦會實施鐵腕手段全面清查並扣押名下之財產。屏東分署說明，執法雖有鐵面，但也兼具輔導弱勢的溫度，期盼義務人都能誠實勇於面對履行法定義務。