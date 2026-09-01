快訊

五熊被爆教會享特權 教友連按「表情符號」都要被警告

獨／蔣萬安敲定登記參選日 12日也要「藍白合」有望合體黃國昌

公主遊輪退出=不能搭了？鑽石公主號9月仍靠基隆 3大郵輪替代航線一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

男欠稅、交通罰款逾20萬分期又斷繳 土地一查封他「一次全還了」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名男子平時打臨工維生，積欠牌照稅及交通違規罰鍰逾20萬元，曾分期又不理繳款，行政執行署屏東分署查封該名男子名下土地，發現該男找到穩定工作，柔性關懷勸說後，讓男子決定一口氣將罰鍰繳清，屏東分署發文塗銷查封登記，該名男子擺脫債務枷鎖，步入生活正軌。

屏東分署表示，該名男子積欠牌照稅、交通違規罰鍰逾20萬元，名下唯一代步車十分老舊、無執行實益，案件陸續移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署表示，這名男子打臨時工維生，收入不固定，4年多前雖曾向該分署申請分期繳納，但繳款紀錄斷斷續續。承辦書記官多次電話及書面通知催繳，男子卻因經濟狀況不穩定，消極避而不談。

近日執行「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」期間，會同移送機關、地政機關等人員，至該名男子名下土地現場查封不動產程序，引發附近家族親戚關切與重視。

屏東分署指出，屏東分署執行同仁未一味採高壓鐵腕，展現柔性關懷，現場查封不動產後，從其親友口中得知男子找到上市公司廠區穩定且收入頗豐的工作，具還款能力，執行同仁掌握此契機，聯繫這名男子，給予正面鼓勵，並向其剖析一次清償國家債務能卸下心中大石、重獲信用人生的益處。

承辦書記官鼓勵勸說與親戚協力支持下，該名男子下定決心，日前經親友陪同，將名下積欠所有使用牌照稅與交通罰鍰全數一次清償。屏東分署表示，全案已順利執行完畢，並在第一時間發文塗銷該筆土地的查封登記，協助義務人擺脫債務枷鎖，正式步入生活正軌。

屏東分署呼籲，針對各項公法規費、稅費及違規罰鍰，民眾若收到傳繳通知切勿抱持僥倖心態避不見面。如確實有經濟上的困難，應主動向行政執行分署說明並提供證明以申請分期繳納；倘若惡意拖延，行政執行分署亦會實施鐵腕手段全面清查並扣押名下之財產。屏東分署說明，執法雖有鐵面，但也兼具輔導弱勢的溫度，期盼義務人都能誠實勇於面對履行法定義務。

行政執行署屏東分署書記官執行案件示意圖。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署書記官執行案件示意圖。圖／屏東分署提供

罰款 土地 牌照稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

車輛欠繳牌照稅仍上路 罰

買房解約留意時間點！錯過這一步3種稅退不了 還要再繳土增稅

男嬰入托第3天死亡…私托被查出嚴重疏失 屏縣重罰60萬停辦1年

曾是最年輕鄉長…前枋寮鄉長陳亞麟涉貪重判8年 二審屢傳未到被通緝

相關新聞

同居人藤條抽打掌摑3歲童...母在旁竟稱「不要出事情就好」 雙雙判刑

陳姓男子認為同居吳姓女友與前夫所生的3歲男童需要管教，竟拿藤條抽打男童雙腿、背部、臀部，還徒手打臉；吳女不但不管，更在旁稱「不教不行、回來看你打小孩、不要出事情就好」，直到幼兒園教師發現報警，台南地院將陳判刑10月、吳女判刑7月，均不得易科罰金。可上訴。

精舍女會計虐死案一審判12年 二審裁定王薀600萬元交保

台北市精舍蔡姓女會計被凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀偵查中即羈押，台北地院今年5月依傷害致死罪判王有期徒刑12年，案件上訴二審，王聲請交保，台灣高等法院裁定王以600萬元交保，責付3名律師，限制住居，並限制出境、出海8月。

股市神秘大戶、第一代少年股神蕭漢森 涉操縱7檔股票獲利逾4千萬起訴

股市「神秘大戶」蕭漢森涉以恩又博公司及親友人頭帳戶，涉嫌操縱燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔上市股價，取得買賣價差獲利共計4069萬7800元。台北地檢署今偵結，依違反證券交易法、公司法收回已繳納公司股款等罪嫌起訴，親友4人獲不起訴。

台東東映渡假村聯外農路開闢弊案風暴擴大 檢調今早搜索縣議會

台東檢調持續偵辦東映渡假村開發案的聯外農路涉圖利弊案，今早前往台東縣議會擴大搜索7名挹注小型工程補助款、協助農路開闢的議員辦公室，案情持續擴大中。

男欠稅、交通罰款逾20萬分期又斷繳 土地一查封他「一次全還了」

屏東縣一名男子平時打臨工維生，積欠牌照稅及交通違規罰鍰逾20萬元，曾分期又不理繳款，行政執行署屏東分署查封該名男子名下土地，發現該男找到穩定工作，柔性關懷勸說後，讓男子決定一口氣將罰鍰繳清，屏東分署發文塗銷查封登記，該名男子擺脫債務枷鎖，步入生活正軌。

嘉義2大學生惡作劇打同學屁股挨告 辯「捉弄」雙雙判拘役15天

嘉義2名大學生今年6月在餐廳為了捉弄男同學，趁對方彎腰拿東西時打其臀部，造成右大腿挫傷，男同學除控告傷害外，也認為2人涉嫌性騷擾，不過檢方認為沒有足夠事證證明具有性意味，嘉義地院日前依共同傷害罪，各判2人拘役15天，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。