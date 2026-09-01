嘉義2大學生惡作劇打同學屁股挨告 辯「捉弄」雙雙判拘役15天

嘉義2名大學生今年6月在餐廳為了捉弄男同學，趁對方彎腰拿東西時打其臀部，造成右大腿挫傷，男同學除控告傷害外，也認為2人涉嫌性騷擾，不過檢方認為沒有足夠事證證明具有性意味，嘉義地院日前依共同傷害罪，各判2人拘役15天，可上訴。

判決書記載，邱男、楊男2人為大學同學。今年6月3日晚間8時許，在嘉義縣「打貓廚房餐廳」內，看見男同學彎腰拿取桌上物品，邱男提議要打對方臀部，楊男同意後徒手毆打男同學臀部，造成對方右側大腿挫傷。

男同學事後向警方提告，民雄分局調查後偵辦。檢警除有相關人供述，也有指認紀錄、醫院診斷證明及監視器影像等資料佐證。

男同學除指控2人傷害，也認為行為涉嫌違反性騷擾防治法。檢方調查，診斷證明所載傷勢為右側大腿挫傷，並非敏感部位，也沒有其他事證足以證明2人有引起性慾的舉動，認為不符合相關構成要件，因此未另為不起訴處分。

法院審酌，2人均為大學生，警詢時供稱是為了捉弄男同學，由邱男提議、楊男同意後出手，並考量被害人傷勢及2人犯後均坦承犯行等情形，依共同傷害罪各判拘役15天，如易科罰金，以1千元折算1天。全案可上訴。