台中公園買槍一把5萬...砂石車司機打悲情牌求減刑 判決結果出爐

南投市陳姓砂石車司機數年前砸下近一個月薪水，在台中公園內，向不詳男子購買一把改造手槍與子彈，陳男落網後雖認罪，還打出悲情牌辯稱「還有65歲老父要養」企圖爭取減刑。一審依槍砲罪，判刑5年1月、併科10萬元，案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

檢警調查，陳男明知槍支與子彈屬管制物品，竟在2020年至2021年間某日，在台中公園內某處，向暱稱「志宏」的不詳男子，以5萬元的價格購買具殺傷力的改造手槍1把及子彈9發，並自此藏匿持有，直到2025年7月23日下午16時45分許，警方持搜索票前往陳男位於南投縣的居所執行搜索，當場查扣前述槍枝與子彈。

南投地檢署認定，陳男非法持有具高度潛在危險性的槍砲彈藥，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

南投地院審理時，辯護人主張陳男坦承犯行、無前科，擔任砂石車司機月薪僅5至6萬元，尚需扶養65歲父親，請求依刑法第59條酌減其刑。

法官認為，陳男花費近一個月收入購槍，持有時間非短，並非因急迫危難而偶發持有，客觀上不足以引起一般同情。

此外，警方未查獲槍彈來源，不符減刑要件，從一重論處，依非法持有非制式手槍罪，判刑5年1月，併科罰金10萬元。

陳男對一審判決結果不服，提出上訴主張原審量刑過重，希望台中高分院能再次審酌其家庭經濟負擔、犯後良好態度，給予減刑寬典。

台中高分院近日審結，法官認為原審已充分考量陳男各項情狀，且其犯行對法秩序危害不輕，原審認事用法與量刑並無違誤，駁回上訴，維持原判，全案尚未確定。