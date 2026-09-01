涉替88會館查通聯 2警收賄720萬起訴

南港分局前偵查佐劉政道（右），透過萬華分局退休員警鄭璧欣（左）收賄替郭哲敏心腹查詢個資。 聯合報系資料照

檢調追查八八會館負責人郭哲敏貪瀆案查出案外案，南港分局前偵查佐劉政道，透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，涉替郭哲敏心腹張旭昇及放貸業者查詢手機通聯，每支門號八千元，四年內共查詢共九○一筆門號，收賄共七二○餘萬元，台北地檢署昨依違背職務收賄、違反個資法等罪起訴鄭、劉。

全案由檢察官黃珮瑜鴨子滑水偵查四年，抽絲剝繭追出劉政道，鄭璧欣收受八八會館集團賄賂，劉、鄭偵查中坦承收賄，因違背職務收賄為最輕本刑十年以上之罪，此案將進入國民法官審理。

鄭璧欣曾為萬華分局警員，今年五月退休，劉政道曾任職萬華、信義、南港分局偵查佐，後轉調南港分局警備隊，羈押被停職。兩人過去在萬華分局派出所期間共事，交情甚篤。

起訴指出，二○一八年十月至二○二○年二月間，鄭璧欣替張旭昇（綽號小安）調取手機通聯，約定每支門號八千元，由劉政道利用警政署系統調取五一八筆電信門號發話或雙向通聯紀錄，再用暗語「港號」通知收取資料，張男都當面交付賄款或放在郵政信箱，讓鄭男親自拿取，鄭分得一五五萬四千元、劉男分二五九萬元，共收賄四一四萬四千元。

檢方追查，鄭璧欣另經介紹認識郭哲敏旗下放貸業者陳志全，陳男疑為掌握債務人行蹤，委託官警查詢手機發話基地台位置，陳男辯稱只想蒐集潛在客戶「開拓客源」，所以請鄭男查詢個資；二○二一年八月至二○二二年十月，陳男用紙條、隨身碟等方式，將欲查詢資料遞給鄭男，鄭男轉交給劉政道，劉男以相同手法查詢通聯。

檢方查出，劉政道還利用三名同事存放在南港分局公務電腦的審核憑證權限，通過申請通聯紀錄，上傳個資到電子郵件信箱，抑或由鄭璧欣將資料放在郵政信箱交付給陳志全，共查詢三八三筆門號，收賄三○六萬四千元，鄭男分得一一四萬九千元、劉男分得一九一萬五千元，業者行賄部分另行偵辦。