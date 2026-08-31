向「周氏蝦捲」安平老店潑上百蟑螂 嫌犯檢方聲押…法院這理由3萬元交保

29歲余姓男子前天中午涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去，警方今天持拘票將余逮捕到案；據了解，余疑似聲稱不滿店家服務態度而犯案，檢察官認為他並未吐實，晚間將余聲請羈押，但法院裁定以3萬元具保並限制住居。

台南地院今天晚間9時許說明，余姓男子經訊問後，認涉犯刑法第304條強制罪嫌、第305條恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡可能性；但余所犯為最重本刑有期徒刑3年以下之罪，依刑事訴訟法第114條規定，余聲請具保，法院不得駁回，准予以3萬元具保並限制住居。

法院指出，另聲請意旨就勾串滅證及反覆實施之虞部分，釋明不足，難以准許。

余姓男子前天中午12時30分涉嫌穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，走進台南市安平區安平路上的「周氏蝦捲」安平老店，先向店家辱罵三字經，再將一袋裝有估計恐有上百隻蟑螂的塑膠袋，向櫃台灑了出去；當下蟑螂滿地，驚嚇大批用餐民眾，店家昨天停業一天並委託清潔業者消毒。

台南地檢署表示，余涉嫌以此強暴方式妨害店家及店員營業權利，並使在場店員及用餐民眾心生畏懼，致生危害於安全；檢察長鍾和憲獲悉後至為重視，指派檢察官蘇聖涵指揮台南市警第四分局偵辦，今天下午將余拘捕到案。

南檢表示，經檢察官訊問後，認余涉犯刑法第304條強制罪、第305條恐嚇危害安全等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押。

據了解，余疑似聲稱因不滿店家服務態度，曾有口角心生不滿而犯案，但是否如此單純，是否有更嚴重的原因、幕後是否有人指使等，檢方研判余並未吐實，因而聲押要再釐清其犯案動機及相關案情，不過法院晚間裁定以3萬元交保。

業者昨天接受媒體採訪指出，余姓男子先高舉手中的塑膠袋，將裝在袋中的洗衣網取出，網內裝滿活著的蟑螂，男子打開洗衣網潑灑，導致上百隻蟑螂在店中滿地亂竄；因事發突然，店員都嚇傻慌掉、愣在原地，許多用餐顧客也受到驚嚇，男子潑蟑後隨即轉身離去。

業者指出，並未與他人結怨、也沒有任何經營糾紛，對於嫌犯動機感到不解；針對不明人士攻擊、潑蟑，將依法追溯，同時對受到驚擾嚇壞的消費者感到抱歉，安平老店昨天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。

29歲余姓男子涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去，法院裁定3萬元交保。圖／民眾提供

29歲余姓男子涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去，檢方聲押、法院裁定3萬元交保。記者袁志豪／攝影

29歲余姓男子涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去，法院裁定3萬元交保。記者袁志豪／攝影