宏泰集團主席林鴻南與前妻保護令官司 傳成立調解

宏泰集團主席林鴻南與王婉玲婚變，林聲請為期2年的保護令獲准，王女卻在今年1月於宴會中對林鴻南飆罵，檢方依違反保護令罪起訴王女；台北地院今傳喚王女出庭，王女認罪求緩刑宣告，透過律師表示已和林鴻南達成調解。法官諭知本案候核辦。

王婉玲今出庭認罪，王女的委任律師表示，王婉玲8月19日已和林鴻南完成調解，兩造方大部分的民事、刑事訴訟也暫時畫下句點，不過，因雙方有簽保密協定，無法進一步透露相關內容，開庭短短不到10分鐘結束。

檢方起訴，王婉玲與林鴻南在夫妻關係期間，林不滿王女家暴聲請保護令，台北地院於2025年3月26日核發通常保護令，裁定王女不得對林男實施身體或精神上不法侵害，亦不得進行騷擾、接觸、跟蹤等非必要聯絡，為期2年。

檢方指控，2026年1月24日晚間8時許，王婉玲在北市松山區住家附近，巧遇林鴻南公司的李姓女員工，懷疑李女是丈夫外遇對象，上前理論，一路跟隨李女前往某會館，王女見林男在宴席現場，對林男大聲咆哮且拒絕離開，林男向警方報案，警方到場將王女帶離。

此外，王婉玲2026年2月2日涉嫌住處裝設監視器鏡頭，刻意對準林鴻南住處攝影，持續以監控方式對林騷擾、再度違反家暴保護令，林男向松山分局報案。檢方偵辦認定王女涉犯2個違反保護令罪，起訴王女並請法院分論併罰。

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