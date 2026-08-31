聽新聞
0:00 / 0:00
陳情修亡父祖墓…男行賄殯葬處6萬元 貪汙罪判緩刑2年
曾姓男子為了修繕亡父位於陽明山第一公墓地殯葬地，向台北市殯葬處提出申請被駁回後，涉嫌行賄北市殯葬處課長，台北地院審理，今依貪汙行求賄賂罪判曾有期徒刑6月，褫奪公權1年，緩刑2年。可上訴。
曾2021年8月向台北市殯葬管理處申請修繕已歿父親位於北市陽明山公墓的墓地，管理處認定墓地屬於違規下葬墳墓，駁回申請。
曾2024年12月11日，與兼任台北市議會府會聯絡人的黎姓課長聯繫表示要陳情，雙方相約在議會接待室會面，曾將裝有新台幣6萬元的牛皮紙袋交給黎，遭當場拒絕，黎再告知依規定墓地不得申請修繕，曾被移送法辦。
檢方偵辦，審酌曾犯非公務員對於公務員關於違背職務行為行求賄賂罪，坦承犯行，深表悔悟，又無前科，處分緩起訴期限1年，命向公庫支付50萬元，不過，曾未繳緩起訴處分金，緩起訴被撤撤，依貪汙罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。