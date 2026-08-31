嘉縣大埔鄉長吳明勲涉不實核銷伴手禮 遭追加起訴偽造文書罪嫌

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所相關案件再有新進展。檢方認定，大埔鄉長吳明勲涉嫌自2020年至2025年間，將未依正常請購程序購買的生技產品、農特產品作為公所伴手禮，再以其他商號或社區發展協會收據辦理核銷，其中兩部分共96筆、金額合計200萬7225元，檢方依行使公務員登載不實公文書等罪嫌追加起訴吳明勲等5人。

追加起訴書記載，51歲吳明勲自2018年12月25日起擔任大埔鄉長，對公所採購案具有實質決定及督導權限。這次追加起訴除吳明勲外，另包括公所農業觀光課長侯男、前建設課長紀男、前民政課長游男，以及吳明勲胞弟吳男共5人；案件由嘉義地檢署指揮廉政署偵辦。

檢方調查，吳明勲2020年至2022年間，明知未經請購程序，仍親自或指示公所人員向其胞弟經營的生技公司採購滴丸、乳液、青春露、面膜、精華液等產品，作為贈送貴賓、參訪團體的伴手禮。檢方認為，為掩飾相關生技產品交易有違反公職人員利益衝突迴避法之虞，並讓支出符合公款核銷形式，涉嫌改以另外兩家商號的不實收據辦理核銷。

檢方查出，公所人員再將不實收據黏貼於支出憑證黏存單，登載用途及核銷金額，逐級送行政室、主計室後辦理撥款，共計23筆、24萬8420元，最後用來抵銷生技公司的貨款。檢方並取得相關LINE對話，內容包括「鄉長需要滴丸禮盒」、「鄉長要的20盒滴丸」等，作為認定吳明勲曾指示採購相關產品的證據。

另一起部分則涉及大埔鄉公所向當地社區發展協會購買竹炭花生、凍頂茶梅、巧克力咖啡豆、紫蘇梅、果乾等伴手禮。檢方認定，公所自2020年至2025年間未即時核銷付款，賒帳一度超過百萬元，吳明勲曾多次召集公所各課室、隊主管討論欠款問題，並涉嫌指示各單位利用當年度科目預算，配合以不實收據核銷方式償還欠款。

檢方查出，相關人員向協會取得空白收據，再填載不實日期、品名、數量、單價及金額，交由不同課室辦理核銷，共73筆、175萬8805元。起訴書所列通訊紀錄甚至出現公所人員稱「今年開始由我來控管大家還款進度」、「鄉長要我協助這事兒」等內容；另有公所欠款明細顯示，2023、2024年未清償金額分別為109萬9953元及48萬8538元。

起訴書記載，吳明勲在廉政官詢問及檢方偵查時坦承全部犯罪事實。檢方認為，吳明勲涉犯行使業務上登載不實文書、行使公務員登載不實公文書等罪嫌，兩部分犯意各別，建請法院分論併罰。吳明勲、侯男及吳男先前另因違反貪汙治罪條例等案件遭起訴，目前由嘉義地院審理，因此檢方就本案追加起訴。