2男大生6度試爆炸毀嘉義廢棄校園 羈押近5月8萬、5萬交保

製造爆裂物引爆、炸毀嘉義廢棄校園的余姓、周姓2名男大生，今年5月遭檢方起訴並各求刑7年6個月，移審後持續羈押。2人羈押期限將屆，嘉義地方法院考量他們已坦承全部犯行，且委由家人及辯護人與竹崎鄉公所協商修復受損教室，加上羈押至今已近5個月，日前裁定分別以8萬元、5萬元交保，並禁止2人互相接觸。

嘉院裁定表示，余男、周男羈押期限即將屆滿，經分別訊問，2人均坦承犯行。法院認為，依案件相關事證，目前仍有勾串共犯及反覆實施製造爆裂物犯罪之虞。

不過，法院考量2人在先前準備程序中均已坦承全部犯行，並委請家人及辯護人積極與竹崎鄉公所協商修復遭爆炸損壞的學校教室；2人自偵查期間遭羈押至今已近5個月，訊問時也均表示已知道自身行為錯誤，不會再有相同犯行，因此認為已無繼續羈押必要。

嘉院因此裁定余男8萬元、周男5萬元交保，並禁止2人互相接觸。

檢警調查，余男、周男涉嫌參考網路資訊自行調配、製造具殺傷力爆裂物，從去年12月至今年4月間先後進行6次引爆測試，今年4月3日在嘉義縣竹崎鄉一處廢棄校園引爆時，爆炸威力造成地表震動、居民驚恐報案，2人隔天遭逮捕。檢方今年5月偵結起訴，並建請法院各判處7年6個月徒刑，全案目前由嘉義地方法院審理。

自製爆裂物炸嘉義廢棄校園，2男大生羈押近5月獲交保。聯合報系資料照