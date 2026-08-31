萬華檳榔攤命案…男遭火燒下體打斷牙施虐不治 2人判無期徒刑

台北市萬華區某檳榔攤去年7月9日發生命案，檢方查出自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員的男子李啟明疑因為不滿女友被鄭姓男子騷擾，找友人、未成年少年將鄭姓男子擄走虐打致死，依傷害致死、私行拘禁致死等罪嫌起訴李啟明、許綉妤、朱家賢、湯雅淇、簡永豐等人，台北地院審理，今判處李啟明、朱家賢無徒刑，褫奪公權終身，另依詐欺取財未遂罪各判李、朱有期徒刑8月。

其餘被告許綉妤、湯雅淇、簡永豐則各依私行拘禁致死罪判有期徒刑18年、12年、14年6月。本案可上訴。

2025年7月6日，李啟明因不滿鄭以IG約他的許姓女友外出，要求女友把鄭帶到新北市三重區一家商旅，私下找朋友、並糾集未成年小弟持球棒、開山刀、電擊棒埋伏；隔天中午11時許，鄭進房後，眾人徒手或持球棒圍毆，抓鄭的頭撞牆，還拿打火機燒胸毛、下體毛髮，再持免洗筷插鄭的手臂，並打到鄭牙齒掉落。

檢警調查，李啟明等後來擔心鄭的哀嚎聲引起他人注意，轉移至萬華檳榔攤繼續對鄭施虐，7月8日凌晨鄭已全身是傷，李啟明等仍不放人，持續施虐。

2025年7月8日上午7時，李傳訊息給鄭的母親，騙稱鄭出車禍索賠2萬8000元但未能得逞，又拿西瓜刀割鄭的身體、以打火機燒鄭的生殖器、腳掌，遲至7月9日上午近十時才罷手陸續離開。

警方當天下午2時前往檳榔攤緝毒發現，鄭因四肢及臀部肌肉組織損傷出血，致橫紋肌溶解症及其併發症大量出血及脂肪性肺栓塞死亡，檢方將李啟明等人起訴，涉案少年移少年法庭審理，命案原適用國民法官法庭審理，但案情複雜，裁後定由一般法庭審判。

合議庭指出，依各被告及證人陳述，與旅館監視器、手機影片與對話紀錄、扣案物、解剖鑑定報告等證據相互佐證，李啟明等5人就私行拘禁、傷害及凌虐被害人有犯意聯絡與行為分擔，應共同負成年人與少年共同3人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致人於死之責。

合議庭認為，李啟明是起意、召集並主導的人，朱家賢攜帶兇器到場、取走被害人手機並持續施暴，2人居核心地位；許綉妤誘使被害人到場、鎖門，並親自動手及指揮少年施暴，參與程度深，簡永豐於萬華據點負責看守，並持球棒、電擊棒傷害及以膠帶綑綁被害人，湯雅淇雖未經認定親自持球棒或指示少年拔被害人牙齒，但以視訊直播、言語恫嚇及要求被害人跳舞蹈等方式參與，造成被害人恐懼與屈辱。

判決指出，審酌被害人在數日拘禁、凌虐期間承受重大身心痛苦，人性尊嚴遭嚴重踐踏，最終死亡並使家屬承受難以彌補之痛，依被告動機、角色分工、素行、犯後態度及智識狀況等，依法判刑。