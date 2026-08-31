彰化選舉現金買票明目張膽？彰檢掌握情資分案112案偵辦中

一名外籍記者接受媒體專訪，提及目睹政治人物準備一大堆現金準備買票等情形；彰化地檢署今表示，以今年11月選舉為例，迄今已分「選他」案件104件，「選偵」案件8件，其中涉及現金買票者10多件，均已由分區專責檢察官積極偵辦。

外籍記者石東文聲稱在彰化工作時，親眼看見政治人物準備現金買票。彰化地檢署回應表示，彰檢針對選舉查察完成專責分區布署，檢察長黃智勇業今年7月1日至7月16日到各分局參加選舉座談，精進第一線偵辦人員的現金買票查緝技巧、嚴查深偽假訊息，若接獲各項賄選情資業，彰檢依據布署分案偵查，迄今分案偵辦112件疑似賄選案。

彰檢指出，最近兩次全國性大選期間，核發檢舉獎金累計超862萬5千元，檢舉獎金絕對「看得到、領得到」，民眾若有發現任何賄選情事，均可透過檢舉專線向彰檢檢舉，對於檢舉人身分依法採百分之百保密機制，相關資料絕不會隨案移送法院，彰檢到現在未曾發生檢舉人身分外洩情事。

彰檢強調，將秉持「查察無死角、究責無期限、執法無上限」態度，積極調查民眾提出的每項賄選情資，未來仍將攜手全體彰化縣民，共同守護民主選舉的核心價值。