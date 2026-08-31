製爆裂物引爆炸毀校園！居民驚恐報案…嘉院裁定交保2男大生

余姓、周姓2名男大生被控製造爆裂物引爆炸毀嘉義廢棄校園案於5月間起訴，2人移審仍遭羈押3個月，因羈押期將屆，嘉院日前裁定分別以8萬元及5萬元交保，且不得互相接觸。

據嘉院裁定書，因余男、周男2人羈押期限將屆滿，經日前分別訊問2人意見，均坦承犯行；嘉院認2人仍有勾串共犯及反覆實施製造爆裂物罪之虞，惟考量2人於先前準備程序中均已坦承全部犯行，並委請家人及辯護人積極與竹崎鄉公所協商修復損壞的學校教室。

嘉院表示，參酌2人自偵查中遭羈押迄今已近5個月，並於訊問程序中，均表示已知悉自身行為錯誤，且不會再為相同犯行，因此裁定余男、周男分別依新台幣8萬元、5萬元交保，並禁止2人相互接觸。

專案小組表示，周男、余男2名男大生於今年4月3日在廢棄校園引爆爆裂物，爆炸威力造成地表震動，居民驚恐報案，警消看到現場爆破景象，覺得事態嚴重，啟動調查，追查發現2人涉重嫌，於案發隔天逮捕2人。

專案小組帶著余男南下高雄至其就讀的學校宿舍搜索，在宿舍內查扣一批已調製的混合式炸藥，並小心翼翼地運回嘉義。

專案小組說明，處於主導地位的余男曾傳訊息告知周男，若是被自己就讀的學校退學，就會持爆裂物炸毀校園圖書館等處，所幸在2人第6次測試引爆後被逮捕，否則後果不堪設想。

嘉檢表示，警方搜索查扣硝酸銨、鋁粉、雷管20支、引線21支、爆裂物ETN及電子磅秤等大批化學原料與作案工具。

檢警調查，余男、周男共同謀議，由余男購買雷管、火藥，周男購置硝酸銨及柴油。2人分別在學生宿舍及居所內循網路資訊私自調配，製成俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」具殺傷力爆裂物。

檢警偵辦竹崎廢棄校園爆炸案，余男、周男循網路資訊私自調配、製造爆裂物，從去年12月起至今年4月先後引爆6次，檢方偵結起訴，並建請法院各求刑7年6個月，全案於5月底移審嘉義地方法院，嘉院開庭後裁定羈押禁見。