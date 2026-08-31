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「88會館」郭哲敏二審改判9年8月 籲檢方放棄上訴、想快發監執行

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市「88會館」負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等案，一遭判刑11年8月，二審改判9年8月，郭的羈押期限將至，台灣高等法院今開調查庭，郭表示對二審刑度、犯罪所得均放棄上訴，盼盡快發監執行，法官近日裁定。

郭今從台北看守所提解出庭，他表示，檢方對二審判決提上訴無理由；郭說，二審宣判後，希望檢方撤回上訴讓案子確定，以便趕快發執行。

郭哲敏委任3名律師先後發言。律師李秉錡說，郭沒有逃亡動機，想接受判決早日去執行，對檢察官上訴尊重， 但如果檢方上訴讓審判程序拖延，希法官給郭交保的機會。

律師施宣旭表示，二審宣判後，郭對罪刑不上訴，後來對犯罪所得部分也撤回上訴，郭想直接發監，可證明沒有逃亡意圖，如果郭一直羈押、沒有執行，會影響他享受累進處遇的積分；律師李婷安說。郭已坦承犯行，如檢察官執意上訴，希法官可提高保金讓郭交保或者採更嚴的科技監控

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平台」及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦。檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。2023年7月檢警會同泰國官方拘提郭，隔月將郭押解回台，返台後遭羈押禁見，檢方2024年3月間依賭博、組織犯罪、銀行法、洗錢多提起公訴。

新北地院一審認定郭以Awesome Entertainment （AE）集團名義，2018年起陸續6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，再以「包網平台」串接各博弈遊戲，和東亞各國的境外玩家對賭、抽成獲利1億1900餘萬美元，判郭哲敏有期徒刑11年8月。

案件上訴二審後，郭哲敏多次請求交保，宣稱自己與家人都還在台灣，如果落跑，會讓家人抬不起頭；律師也稱他很愛台灣、不會落跑，請求交保。但均遭法院駁回，裁定延長羈押。此外，郭哲敏也於今年3月一次繳交犯罪不法所得1億2666萬3107元，希望可拚二審減低刑期，二審郭判處有期徒刑9年8月。

案件二審審理期間，郭哲敏的律師於開庭時，以手機播放A片讓郭哲敏觀賞，直到法警發覺，立即向受命法官回報。法官曾當庭告誡律師及郭哲敏不得再犯。

「88會館」負責人郭哲敏（左）今出庭。記者王聖藜 /攝影
「88會館」負責人郭哲敏（左）今出庭。記者王聖藜 /攝影

郭哲敏 洗錢 檢察官 法官

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