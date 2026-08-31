快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大埔鄉長涉不實核銷公款 嘉檢追加起訴

中央社／ 嘉義市31日電

嘉義大埔鄉長吳明勲先前因涉貪污遭起訴，檢調發現他涉嫌指使公所主管以不實收據核銷公款，支付向其胞弟公司採購的商品，嘉檢偵結，依偽造文書罪嫌追加起訴。

據嘉義地檢署追加起訴書，吳明勲於民國109年至111年間，未經請購程序，親自或指示下屬向其胞弟擔任負責人的公司採購商品，作為公所贈送貴賓與參訪團體伴手禮。

嘉檢表示，吳明勲為掩飾向胞弟公司採購商品有違公職人員利益衝突迴避法，則以他人商店提供的免用統一發票空白收據（10萬元額度內）填載不實品名、數量與金額，吳明勲與公所多名主管在明知未經小額採購程序下，仍配合登載不實憑證並核章，計核銷23筆、金額達新台幣24萬餘元，抵銷吳明勲胞弟公司貨款。

嘉檢說明，吳明勲自109年至114年間，未經請購程序即向其胞弟擔任理事長的社區發展協會採購竹炭花生等農特產品作為伴手禮，因長期未及時辦理核銷付款，賒帳金額高達百萬餘元。

嘉檢表示，吳明勲於109年農曆年前後及112年間，多次召集公所秘書及各課室主管開會商討如何解決欠款，並指示須以當年度科目預算額度，配合不實核銷以償還欠款。

嘉檢說明，公所人員向社區發展協會員工索取空白收據後，在15萬元額度內填載不實核銷內容，最終由鄉公所共核銷73筆、金額高達175萬餘元，以償協會欠款。

全案偵結，將吳明勲及其胞弟，以及侯姓、紀姓、游姓課長等5人，均依偽造文書罪嫌追加起訴，其餘涉案的公所課室主管及商家為緩起訴處分。

嘉義 公款 大埔 鄉長

延伸閱讀

竹縣峨眉鄉代表會主席涉不實核銷 依貪污罪起訴

前竹北市民代表涉不實租約詐領逾10萬 貪污罪起訴

曾是最年輕鄉長…前枋寮鄉長陳亞麟涉貪重判8年 二審屢傳未到被通緝

2警替88會館成員、放貸業者查901筆手機通聯 涉貪汙收賄720萬元

相關新聞

外甥遭施暴致死…南投議長何勝豐證實 但澄清1件事

莊姓男子28日遭人押走凌虐，隔日清晨被丟包在醫院急診室，搶救不治，檢警追查疑與私人糾紛有關，今天更爆出死者是議長何勝豐的外甥，地方震驚。議長何勝豐稍早接受電訪證實，是妻子那邊親戚，不認識動手的人，與他和選舉無關。

爆料黃國昌「養駭客」 鏡週刊判賠60萬、移除新聞

鏡週刊去年報導中央廣播電台駭客案，指民眾黨主席黃國昌組網路禁衛軍吸收駭客竊取機密，還稱黃國昌的鄭姓助理告知「找黃幫揭弊要付費給協會」，黃國昌向週刊提民事求償500萬元，台北地院審理，今判週刊與撰稿記者連帶賠償黃國昌54萬元、鄭姓助理6萬元，並判移除新聞及在官網刊登判決全文30日。可上訴。

浮報便當、虛列餐費 温修汝獲藍提名選峨眉鄉長卻涉貪遭起訴

新竹縣峨眉鄉民代表會主席温修汝獲國民黨提名，將角逐下屆峨眉鄉長，但新竹地檢署查出，她涉嫌以不實餐費發票、虛列用餐人員等方式核銷主席特別費及議事運作費，另涉浮報便當、重複申請補助等，檢方今依利用職務上機會詐取財物等罪嫌將她起訴。

巴威颱風襲台期間男網貼北車淹水照 為衝流量遭災害防救法起訴

今年7月10日至11日巴威颱風來襲，林姓男子涉嫌在Threads上發文指，台北車站現在進不去，並附上納莉颱風災情畫面移花接木，散播不實訊息。台北地檢署今偵結，依災害防救法散播有關災害之謠言或不實訊息罪嫌起訴。

共諜黑手伸向公部門 衛福部副研究員遭吸收「蒐集政府黑料」被起訴

橋頭地檢署偵辦中天前主播林宸佑共諜案，發現衛生福利部保護服務司林姓女約聘副研究員被中共吸收，在公部門內蒐集記者名單、政府黑料，以每月5000元價碼賤賣相關公文，甚至還當「白手套」，協助匯款給被吸收的國軍官兵行賄，相關報酬則由林宸佑轉匯，橋檢偵結，依貪汙、違反國家安全法等罪起訴林女，建請法院重判12年。

「88會館」郭哲敏二審改判9年8月 籲檢方放棄上訴、想快發監執行

台北市「88會館」負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等案，一遭判刑11年8月，二審改判9年8月，郭的羈押期限將至，台灣高等法院今開調查庭，郭表示對二審刑度、犯罪所得均放棄上訴，盼盡快發監執行，法官近日裁定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。