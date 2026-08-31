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外甥遭施暴致死…南投議長何勝豐證實 但澄清1件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

莊姓男子28日遭人押走凌虐，隔日清晨被丟包在醫院急診室，搶救不治，檢警追查疑與私人糾紛有關，今天更爆出死者是議長何勝豐的外甥，地方震驚。議長何勝豐稍早接受電訪證實，是妻子那邊親戚，不認識動手的人，與他和選舉無關。

檢警調查，莊男28日晚上10時許，疑因私人糾紛在竹山一處宮廟被人押上車帶走質問，且持棍棒毆打，隔日清晨5時許遭丟包醫院，搶救不治，朝妨害秩序、妨害自由及傷害致死等偵辦，今會同法醫及家屬解剖相驗，確認死因及傷勢情況。

南投地檢署今表示，莊男遭多人質問持棍棒毆打致死，案發後成立專案小組，循線拘捕劉姓等涉案人，訊後向法院聲請劉姓被告等3人羈押禁見，今凌晨獲裁定獲准，另名曾姓被告50萬元交保，還有2名涉案少年裁定收容，持續擴大偵辦。

而今天也傳出，莊姓死者為南投縣議會議長何勝豐的外甥，地方震驚；何勝豐早證實，莊男是他妻子那邊親戚，但他不太熟悉莊的生活和交友，事發後，稍微了解狀況，似乎動手的人誤會莊男找人砸他們的車，實際上非莊所為，卻衍生事端。

由於，年底選舉逼近，外界好奇會不會跟選舉有關，何勝豐則說，動手的應該都是竹山人，跟莊應該有的認識，有的不認識，「攏是少年郎」，而他也不認識動手的人，所以跟他、跟選舉都沒有關係。

南投縣議會議長何勝豐。聯合報系資料照
南投縣議會議長何勝豐。聯合報系資料照

何勝豐 南投 丟包 親戚

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