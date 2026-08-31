爆料黃國昌「養駭客」 鏡週刊判賠60萬、移除新聞

鏡週刊去年報導中央廣播電台駭客案，指民眾黨主席黃國昌組網路禁衛軍吸收駭客竊取機密，還稱黃國昌的鄭姓助理告知「找黃幫揭弊要付費給協會」，黃國昌向週刊提民事求償500萬元，台北地院審理，今判週刊與撰稿記者連帶賠償黃國昌54萬元、鄭姓助理6萬元，並判移除新聞及在官網刊登判決全文30日。可上訴。

中央廣播電台駭客案爆發後，鏡週刊訪問涉及駭客案的吳政勳，報導「靠骯髒手段打造揭弊人設，黃國昌一招吃定科技宅男當工具人」等文章，指黃國昌除找駭客偷個資，還在網路上組禁衛軍。

黃國昌和鄭對鏡週刊求償500萬元、要求撤除新聞及下架影音，另要求在官網刊登判決全文30日。

法院審理傳喚吳出庭作證，吳坦承曾接受鏡週刊訪問，但稱與報導內容有落差，吳政勳還稱，週刊出刊前他沒看過具體內容；週刊的委任律師則表示，週刊爆料有所本，已善盡查證義務。

黃國昌在週刊相關報導後曾說明，事情就是吳姓工程師向他檢舉央廣有資安漏洞，廠商在中國經營事業，另批評鏡週刊捏造故事。