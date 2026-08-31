3年違規69次…新北男假釋浪子回頭欲考駕照 分期還款重迎新人生

新北市一名30歲的朱姓男子，自2019年8月至2022年7月止，3年內累計交通違規達69次，態樣更包括無照駕駛、酒駕拒測、闖紅燈等大大小小違規，累積罰單及滯納金約76萬元。後來他因案入監，去年獲假釋出獄，決定浪子回頭，打算考張駕照迎接全新人生，因此向行政執行署新北分署辦理分期繳納，對自己負責。

新北分署表示，朱男違規態樣多達16種，其中較重大者包括，15次無照駕駛自用小客車、2次拒絕警方酒測試、未依規定繳納停車費23次，無照駕駛13次、闖紅燈10次，違規停車9次，騎機車吸菸2次，以及超速、蛇行、未禮讓行人、違規停車、未依標誌標線號誌指示行駛，駕車中亂丟菸蒂、未投保強制險、未繳納公路養管費等合計各式罰鍰75萬餘元。明顯欠缺守法意識。

新北分署曾於2022年初將朱男拘提到案，當時在家人拒絕幫忙下，朱男自行辦理分期繳納，繳納約16萬元後，卻於2023年底因案入監停止繳納，此時尚欠約60萬元。

後來新北分署查出，朱男去年底已獲假釋出獄，隨即通知其到場報告，朱男於是在今年8月18日親自到場向書記官表示，當時因涉及2起刑案，長期出入地檢署及法院，而無法顧及移送執行案件，這次假釋出獄後已自我醒悟，深覺不能再放浪形骸過活，著手與父母、家人修復關係，目前在父親經營早餐店工作領有薪資。

朱楠表示，每每回想之前因案進出地檢署及法院的生活，感到相當後悔，也決心與損友不再往來，為擔心積欠巨額交通違規罰鍰將影響日後生活，自己也有意考領駕駛執照，出於為自己行為負責，願以超過每月薪資1/3的12000元辦理分期繳納，展現負責態度和悔悟之心。