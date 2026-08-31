衛福部爆約聘人員涉共諜案 任職近1年「家人代辦離職」 保護司回應了

中天前主播林宸佑共諜案延燒，橋頭地檢署追查發現，衛福部保護服務司一名林姓女約聘副研究員涉嫌遭境外敵對勢力吸收，被起訴並建議重量刑。衛福部保護服務司長郭彩榕表示，林女任職期間負責補助案行政協助，並未接觸機密業務，衛福部將配合檢調單位進行調查。

橋檢偵查，衛福部保護服務司林姓女約聘副研究員不僅蒐集記者名單、政府資料，還涉嫌翻拍公文傳送給境外人士，並充當「白手套」協助轉匯款項給遭吸收的國軍官兵。橋檢偵結依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪起訴，並建請法院從重量處12年徒刑。

衛福部保護服務司長郭彩榕表示，林女從去年6月任職至今年5月25日離職，約近一年時間，在保護司主要協助民間團體社福補助案件，包括公文發放、核銷等行政工作，「她所從事的業務跟機密資料沒有關係」。從檢方公布內容來看，林女疑似在進入衛福部前就已涉及相關行為。對於以金錢利誘公務體系人員提供資料，衛福部予以譴責。

至於林女如何離職，郭彩榕說，林女今年5月起陸續以事假及個人休假請假，期間一度未到班，當時部內側面得知可能涉及檢調偵辦，但因偵查不公開，無從掌握詳細案情。之後林女委託家人到衛福部辦理離職，5月25日正式離職，家屬當時並未詳細說明原因。

保護司目前約聘人員約占整體人力十分之一，約聘人員雖非一般常任文官，但仍須遵守相關公務規範。郭彩榕表示，林女在保護司工作期間，單位並不知道她與境外人士有所接觸或交易，直到檢方公布偵辦結果後，才得知相關細節。未來人員進用時將更加審慎，除了評估業務適任性，也會加強了解應徵者過去任職單位、公務經驗及工作表現。

至於是否可能與司法機關建立資料串接，在進用階段確認應徵者是否曾涉相關案件，郭彩榕說，此舉涉及法律授權及整體公務人員進用制度，衛福部將配合政府整體人事制度及相關規範辦理。

檢方調查，林女在2025年5月透過網路結識境外敵對勢力集團成員「曾先生」，同年6月進入衛福部保護服務司擔任約聘副研究員，負責各縣市政府計畫補助等業務。雙方涉嫌約定，只要完成提供台灣記者名單、匯款、蒐集政府「黑料」等任務，每月可獲得5000元報酬。

另外，林女今年3月涉嫌利用職務，以手機翻拍南投縣政府函文及衛福部函稿等應秘密文書，再透過通訊軟體傳送給「曾先生」。此外，她還涉嫌依指示利用他人帳戶收受、轉匯款項，協助將賄款交付遭吸收的軍士官；林女部分報酬則由林宸佑帳戶轉入。案件偵結後，林女遭起訴並移審，法院裁定續押。