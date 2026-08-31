浮報便當、虛列餐費 温修汝獲藍提名選峨眉鄉長卻涉貪遭起訴

新竹縣峨眉鄉民代表會主席温修汝獲國民黨提名，將角逐下屆峨眉鄉長，但新竹地檢署查出，她涉嫌以不實餐費發票、虛列用餐人員等方式核銷主席特別費及議事運作費。圖／取自峨眉鄉代表會

新竹縣峨眉鄉民代表會主席温修汝獲國民黨提名，將角逐下屆峨眉鄉長，但新竹地檢署查出，她涉嫌以不實餐費發票、虛列用餐人員等方式核銷主席特別費及議事運作費，另涉浮報便當、重複申請補助等，檢方今依利用職務上機會詐取財物等罪嫌將她起訴。

檢方調查，温修汝自2018年12月25日起擔任峨眉鄉民代表會主席，負責代表會經費核銷，並兼任峨眉鄉婦女會、樂活文教協會理事長及樂齡學習中心主任，辦理相關活動經費及補助款核銷業務。

檢方指出，温修汝擔任峨眉鄉民代表會主席期間，涉嫌持非實際消費、非公務支出或逾時用餐的餐費發票、收據，並填載未實際用餐人員資料，據以核銷主席特別費17筆，共詐得15萬4946元；另以相同手法核銷議事運作費11筆，詐得4萬2479元。

此外，温修汝另以峨眉鄉樂齡學習中心主任、樂活文教協會理事長及婦女會理事長身分，涉嫌以浮報便當數量、不實列報辦桌餐費、將已核銷餐費重複申請補助，以及以未實際授課者名義申領講師鐘點費等方式，向新竹縣政府教育局及峨眉鄉公所申請補助。

其中，檢方查出浮報便當部分詐得5300元，其餘案件則涉嫌以不實核銷資料，分別申請樂活文教協會、婦女會補助款各1萬元，以及講師鐘點費1萬1200元。

新竹地檢署今偵查終結，認為温修汝涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物，以及刑法行使公務員登載不實文書、詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌，依法提起公訴。

新竹地檢署呼籲，公務經費及政府補助款均屬公共資源，應依實際用途據實核銷，不得以不實單據、虛列支出或重複請領等方式牟取利益；各公務機關及民間團體也應落實內部審核與經費管理，依法、誠實使用公帑，並呼籲民眾若發現不法情事，踴躍向檢調機關檢舉。