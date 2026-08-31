涉假租約詐領服務費逾10萬 竹北市前代表陳冠宇被起訴

新竹縣竹北市前市民代表陳冠宇回應，尊重司法調查結果，未來會在適當時機對外公開說明。圖／取自陳冠宇臉書

新竹縣竹北市前市民代表陳冠宇，被控以不實租約申領為民服務費，3年間詐領10萬4781元，新竹地檢署依貪汙等罪嫌起訴。陳冠宇回應，尊重司法調查結果，未來會在適當時機對外公開說明。

檢方調查，依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，市民代表每月3000元為民服務費補助須檢據核銷，屬核實補助，並非實質補貼市民代表薪資或其他費用；若以租金名義申領，應依實際支付金額，檢具租約等相關文件核實申領，不得虛報或挪作其他用途。

檢方指出，2020年初，鄭男向陳冠宇表示，可將其配偶溫女名下、位於竹北市縣政九路的房屋提供陳冠宇無償使用。陳冠宇明知自己從未繳納該房屋租金，卻涉嫌持不實房屋租賃契約，向竹北市民代表會申領為民服務費。

檢方查出，陳冠宇分別以2020年、2021年及2022年的房屋租賃契約書申請補助，其中2020年7月至12月申領3萬3458元、2021年申領3萬6000元、2022年申領3萬5323元，合計10萬4781元。

竹北市民代表會出納人員因而誤認陳冠宇確實依約支付租金給溫女，依其申請金額製作支出傳票、動支經費請示單，經當時代表會主席核可後，再將款項匯入陳冠宇所申設的竹北市農會帳戶。新竹地檢署今偵查終結，認定陳冠宇涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，以及刑法行使公務員登載不實文書等罪嫌，依法提起公訴。

陳冠宇回應，尊重司法調查結果，未來會在適當時機對外公開說明。

新竹地檢署呼籲，民意代表及公務員請領的各項公費補助均屬公共資源，應依規定及實際用途據實申請、妥善使用及核實報銷，不得以虛偽契約、單據或其他不實資料請領，也不得挪作與補助目的無關用途。