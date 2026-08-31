前竹北市民代表涉不實租約詐領逾10萬 貪污罪起訴

新竹地檢署偵辦前竹北市民代表陳姓男子任職期間，涉以未實際支付租金的房屋製作不實租約，申領為民服務費逾新台幣10萬元，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，陳男於民國107年12月25日至111年12月24日擔任第9屆竹北市民代表，依規定市民代表每月可申領3000元為民服務費，但須依實際支出檢據核銷。

檢方表示，陳男於109年初獲鄭姓男子同意，無償使用鄭男配偶名下位於竹北市縣政九路的房屋。陳男明知未實際支付租金，卻涉嫌製作不實房屋租賃契約，據以向竹北市民代表會申領為民服務費。

檢方指出，陳男涉嫌申領109年7月至12月3萬3458元、110年3萬6000元及111年3萬5323元，合計10萬4781元，使代表會承辦人員誤認其確實支付租金，經核可後將款項匯入陳男帳戶。

檢方表示，將陳男依涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物，以及行使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。