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從交通罰單欠到勞健保！嘉義工程行欠73萬 遭5機關陸續移送

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一家太陽能工程行從交通違規罰鍰到營業稅、牌照稅、勞健保費等都欠繳，累計逾73萬元，先後遭國稅局、健保署、監理機關、勞保局及嘉義市政府財政稅務局等單位移送行政執行。執行署嘉義分署追查發現，工程行名下大貨車停在嘉義縣大林鎮路旁，當場查封拖走，日前以7萬8000元拍定；31歲林姓負責人眼見貨車真的被拍賣，隨即主動聯繫申請分期繳納其餘欠款。

嘉義分署表示，這家工程行自2025年起，名下車輛多次發生違反道路交通標線指示、違停、超速逾40公里等交通違規，另有強制汽車責任保險費未繳，同時積欠營業稅、使用牌照稅、勞保費及健保費等，累計欠繳稅費及罰鍰逾73萬元。

相關案件經國稅局、健保署、監理機關、勞保局及嘉義市政府財政稅務局等單位陸續移送行政執行。嘉義分署收案後，立即調查工程行及林姓負責人名下財產，但一開始僅扣得存款、股票等約2700元，與欠款金額相差甚遠。

執行人員隨後與移送機關合作追查工程行名下車輛，查得一輛自用大貨車停放在嘉義縣大林鎮路旁，立即前往查封並拖吊保管。由於工程行經通知後仍未繳清欠款，嘉義分署將大貨車列入「全國123聯合拍賣會」拍賣。

拍賣現場共有6組買家競價，最後以7萬8000元拍定，所得款項用於抵繳工程行積欠的部分稅費及罰鍰。不過，相較逾73萬元欠款仍有相當差距，執行人員也通知林男，其餘欠款仍將繼續追查其他財產執行。

嘉義分署表示，林男得知工程行大貨車已遭查封並拍賣後，主動聯繫分署申請分期繳納，希望儘速處理剩餘欠款。

嘉義分署呼籲民眾如有積欠稅費或罰鍰，應主動處理，避免財產遭查封、拍賣。

嘉義工程行欠款欠到5機關都移送，73萬不繳大貨車被拍賣。圖／嘉義分署提供
嘉義工程行欠款欠到5機關都移送，73萬不繳大貨車被拍賣。圖／嘉義分署提供

嘉義 罰單 健保 工程 國稅局

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