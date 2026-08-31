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竹縣峨眉鄉代表會主席涉不實核銷 依貪污罪起訴
新竹地檢署今天說，峨眉鄉民代表會温姓主席涉以非公務支出等餐費單據，不實核銷主席特別費及議事運作費近新台幣20萬元，另涉浮報活動餐費等，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。
新竹地檢署今天發布新聞資料指出，温女從民國107年12月25日起擔任峨眉鄉民代表會主席，負責代表會經費核銷，並兼任峨眉鄉婦女會、樂活文教協會理事長及樂齡學習中心主任，辦理相關活動經費及補助款核銷。
檢方說，温姓主席任職期間，涉持非實際消費、非公務支出或逾時用餐的餐費發票、收據，並填載未實際用餐人員資料，核銷主席特別費17筆，詐得15萬4946元；另以相同方式核銷議事運作費11筆，詐得4萬2479元。
檢方表示，另外，温姓主席涉嫌以樂齡學習中心、樂活文教協會及婦女會名義，透過浮報便當數量、不實列報辦桌餐費、重複申請補助及以未實際授課者名義申領講師鐘點費等方式，向新竹縣政府教育局及峨眉鄉公所申請相關經費。
檢方指出，温姓主席依犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物，以及行使公務員登載不實文書、詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌起訴。
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