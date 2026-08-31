共諜黑手伸向公部門 衛福部副研究員遭吸收「蒐集政府黑料」被起訴

橋頭地檢署偵辦中天前主播林宸佑共諜案，發現衛生福利部保護服務司林姓女約聘副研究員被中共吸收，在公部門內蒐集記者名單、政府黑料，以每月5000元價碼賤賣相關公文，甚至還當「白手套」，協助匯款給被吸收的國軍官兵行賄，相關報酬則由林宸佑轉匯，橋檢偵結，依貪汙、違反國家安全法等罪起訴林女，建請法院重判12年。

檢調查出，林女2025年6月起在衛福部保護司擔任約聘副研究員，但她就職前，就已先在網路認識綽號「曾先生」的男子，「曾先生」向林女佯稱若就職後提供公部門「黑料」或特定團體、記者名單，每月可以固定領取5000元收入。

林女答應「曾先生」後，也成功進入衛福部上班，並多次經由「曾先生」指示，將對方轉入親友帳戶的款項，再分批轉給已被中共吸收的江姓、洪姓（均已起訴審理中）等國軍官兵，林女的報酬，則再由林宸佑帳戶13萬餘元。

檢調今年偵辦林宸佑一案，發現林女也是中共指名的「白手套」之一，除了協助轉帳外，今年3月間，林女還曾按照指示，將經手的衛福部公文翻拍後，回傳給「曾先生」。

全案經橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮新北市調查處偵辦後，認為林女雖為約聘副研究員，但具公務員身分，卻為牟取私利而罔顧國家安全，與境外敵對勢力長期配合，偵結依違反國家安全法、違背職務收受賄賂罪等起訴，並建請法院量處12年徒刑，林女移審後目前已由橋頭地院裁定續押。