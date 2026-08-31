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警察緝毒「冰糖換K他命」黑吃黑！判刑4年11月確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

時任台北市警士林分局警備隊員警陳信安，被控勾結因毒品「黑吃黑」遭判刑的前警員張晉維誘出毒品賣家再現身抓毒，3度以冰糖、白糖調包或直接偷走愷他命，陳坦承犯行，最高法院審理，依圖利罪判陳有期徒刑4年11月，判張有期徒刑5年，全案確定。

判決指出，陳信安追求績效，張晉維謀求便宜取得毒品的利益，2人協議，仿照張晉維前案調包毒品等手法一同犯案，並由張晉維邀約欲牟利的共犯一起犯案。

陳信安、張晉維等人2022年12月30日約毒品賣家見面交易，約成後，張晉維通知友人到場佯裝買家，確認對方攜帶重量100公克的愷他命1包到場隨即回報，陳信安得知後前往現場以警察身分藉故盤查、搜索賣家使用的自小客車，搜出愷他命後，將賣家連同同車友人帶往一旁核對人別資料。

陳信安等人之後趁機以1包摻有微量愷他命的冰糖調包愷他命離開現場，以此方式侵占愷他命1包及隱匿關係他人刑事被告案件的證據，侵占的愷他命則交給張晉維，由張晉維則分配金額，陳信安再將人帶回士林分局警備隊偵辦。

台灣高等法院審理認為，陳信安偵查中已自白，又因供述查獲同案被告，符合貪汙治罪條例減刑規定，陳共犯圖利、公務員侵占職務上持有之非公用私有財物2罪，判應執行有期徒刑4年11月，案上經訴由最高法院駁回。

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最高法院。聯合報系資料照
最高法院。聯合報系資料照

警察 毒品 陳信安

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