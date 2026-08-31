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舊照冒充巴威颱風北車淹水衝流量 北檢起訴求重刑

中央社／ 台北31日電

巴威颱風期間，林姓男子在社群平台發布「台北車站現在進不去欸」貼文並附上北車過去淹水照片，涉散布不實訊息。北檢今偵結起訴，指他僅因衝高流量而造成恐慌，建請從重量刑。

全案緣於，台北捷運公司發現有網友以納莉風災時期舊照片冒稱為現況，並散布台北車站無法進出等不實訊息，北捷予以嚴正譴責，並將相關事證通報警方查處。

台北市警察局刑事警察大隊調查，林男貼文所附照片實為民國90年間納莉颱風造成台北捷運淹水的歷史照片，並非本次巴威颱風災情，相關內容足以使民眾誤認為台北車站及捷運系統已遭嚴重淹水，造成社會大眾恐慌及混淆，將案件報請台北地檢署偵辦。

台北地檢署起訴書指出，林姓男子明知今年7月10日至11日巴威颱風來襲期間，並未造成台北車站淹水等災情，竟在7月11日清晨1時許，在台北巿農安街的住處內，以手機連上網路登入Threads社群平台，張貼「欸欸，bro台北車站啥時通車？台北車站現在進不去欸」的文字，並附上台北車站淹水照片等不實內容，造成民眾恐慌並足生損害於公眾。

檢察官認為，林男的行為涉犯災害防救法第53條第3項罪嫌，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金，案件今天偵結，依法對林男提起公訴。

檢方審酌林男素行不佳，僅為衝高自己社群流量，竟利用移花接木方式，張貼納莉颱風災情畫面，引發關注而造成民眾恐慌，建請法院對林男從重量刑。

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