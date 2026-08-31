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私接外院檢驗6年…國仁醫院前檢驗科主任背信判1年 院方：遲來正義

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>國仁<a href='/search/tagging/2/醫院' rel='醫院' data-rel='/2/245457' class='tag'><strong>醫院</strong></a>檢驗科前<a href='/search/tagging/2/主任' rel='主任' data-rel='/2/209020' class='tag'><strong>主任</strong></a>林川傑，任職期間私自承接其他醫院檢驗業務，利用院內儀器、試劑及人力來檢驗，屏東地院近日依背信罪判林處有期徒刑1年。可上訴。記者劉星君／攝影
屏東國仁醫院檢驗科前主任林川傑，任職期間私自承接其他醫院檢驗業務，利用院內儀器、試劑及人力來檢驗，屏東地院近日依背信罪判林處有期徒刑1年。可上訴。記者劉星君／攝影

屏東國仁醫院檢驗科前主任林川傑，任職期間私自承接其他醫院檢驗業務，利用國仁醫院儀器、試劑及人力進行檢驗，屏東地院近日依背信罪判林處有期徒刑1年。可上訴。國仁醫院今表示，感謝法院判決，「這份遲來的正義，是給堅守崗位、恪盡職責同仁最好交代」。

判決指出，林在2011年至2017年間，林私自承接正薪醫院、新正薪醫院及樂生婦幼醫院檢驗業務，將院外病患檢體送至國仁醫院，再指示院內醫檢師使用醫院儀器、試劑檢驗。並由檢驗科組長、醫檢師謝女負責統計檢驗數量、計算並轉交報酬。

法院認為，林利用主管職權，長期指示多名醫檢師使用國仁醫院組織、場地、儀器及試劑等資源，造成院方高額試劑、耗材損失，並耗費大量專業人力及行政成本；醫檢師謝女依主管指示參與計算、轉交報酬，無證據證明她有圖謀自身利益。判林處1年徒刑；謝6月徒刑，可易科罰金，均可上訴。

判決也提到，林與國仁醫院就部分賠償達成900萬元調解，支付首期600萬元，尚在分期賠付其他款項。

國仁醫院表示，刑事、民事程序對犯罪所得及損害金額的認定標準不同，院方考量訴訟效率，選擇就事證較明確的期間及項目主張，並不代表放棄相關權益。當年檢驗科有獨立庫房，試劑訂購量及金額長期與院內實際使用量、人數不成比例，外院檢體持續使用院內資源，院方多次在院務會議要求檢驗科說明成本管控及提出改善措施，未獲回應後全案介入調查。

院方強調，為釐清損害，多年來重新整理6年多的試劑採購、付款憑證、廠商發票及健保申報資料。相關事件造成的不只是試劑損失，長期支出及資金缺口也衍生資金調度、支付廠商貨款等營運壓力。雖然歷經事件衝擊，醫院仍持續維持營運及醫療量能，感謝公部門、合作銀行及地方鄉親多年來的支持與信任。

主任 醫院 屏東 病患

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