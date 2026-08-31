40萬要對手退選！桃園檢調查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

專案小組現場埋伏當場逮人查扣賄款。記者鄭國樑／翻攝

桃園地檢署今天上午發佈消息，指出平鎮區某現任里長為求連任，意圖行賄有意參選且具備候選人資格的里民，要他退選，檢察長張春暉指派檢察官邱健盛成立專案小組，並指揮市調查處偵辦。

29日下午趁里長與該里民碰面，拿出40萬元「搓湯圓」費，要求放棄競選，過程被專案小組掌握，見時機成熟，當場逮捕2人，並扣得行賄現金40萬元。

檢察官昨日凌晨訊問被告2人後，認為里長涉嫌違反選罷法9條第1項，對於具有候選人資格者，「行求賄賂而約其放棄競選罪嫌」，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知具保30萬元，另一被告具選舉資格里民無保請回。

桃園地檢署再次呼籲公平乾淨的選舉，是民主政治的基石，針對利用各種名目行賄及妨害選舉行為，將秉持「無底限、無上限、無時限」的原則，持續積極加強查緝，也請民眾發現有賄選情事，盡速撥打免費專線0800024099檢舉。