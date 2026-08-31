曾是最年輕鄉長…前枋寮鄉長陳亞麟涉貪重判8年 二審屢傳未到被通緝

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟曾是該屆全國當選鄉鎮長中最年輕的鄉長。圖／取自陳亞麟臉書

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟被控任內利親自或透過白手套向廠商索賄，屏東地院今年一月依貪汙治罪條例，不得易科罰金部分，應執行8年有期徒刑。得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，1天1千元計算。褫奪公權5年，全案上訴後，正在高雄高分院審理，但陳亞麟屢傳未到，高雄高分院已於日前發布通緝。

前任枋寮鄉長陳亞麟2022年涉官司，無黨籍參選爭取連任失利僅拿下2004票。現年40歲陳亞麟2018年時原本以代表時代力量參選枋寮鄉長，後來改以無黨籍參選，當年32歲當選枋寮鄉長拿7674票高票當選，還成為該屆全國最年輕鄉長，並曾掛民眾黨總統大選柯文哲競選辦公室「社會力部主任」。

檢方查出，陳亞麟用辦理鄉內公共工程採購機會，先後利用黃姓特助，該鄉何姓調解委員會主席作為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，勾結兩家圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。廠商再依決標金額4%至8%不等回扣款項，連同圍標費用，一併透過白手套轉交陳分配報酬。

圍標廠商為爭取承攬該鄉公所小額工程採購案，2019年間1月某日借用他人名義及證件參加投標名義承攬工程案件。同年1月某日晚間，還約陳亞麟用餐，請託陳讓業者承攬該鄉公所各類小額工程採購案，黃居中促成，陳便內定由該廠商承攬小額工程採購案，收取每件小額工程採購案5000元至1萬元不等賄賂。

不僅於此，枋寮鄉公所建設課基於公務需求，先後租賃2輛公務車作為公務行程，陳從2019年1月21日至5月13日期間，分別駕駛前述2輛公務車往返高雄看診、 購物及飲宴等處理私務使用共7次。陳為避免公務車私用的行為遭發覺， 指示鄉長辦公室機要秘書要求前後任的鄉長司機在派車使用管制表上填寫不實公里數並簽名，核銷油錢等費用。

屏東地方法院今年一月審結，認定陳亞麟於任內主導圍標、索取鉅額回扣，不得易科罰金部分應執行有期徒刑8年、褫奪公權5年；得易科罰金部分執行1年。

陳亞麟涉貪案目前已上訴高雄高分院審理，但7月間高雄高分院傳陳亞麟到庭落空，因傳喚未到，高雄高分院已發布通緝。