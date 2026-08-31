快訊

為救美債不惜傷美元 是什麼讓貝森特有恃無恐？

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

聽新聞
0:00 / 0:00

曾是最年輕鄉長…前枋寮鄉長陳亞麟涉貪重判8年 二審屢傳未到被通緝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>縣枋寮鄉前任<a href='/search/tagging/2/鄉長' rel='鄉長' data-rel='/2/190149' class='tag'><strong>鄉長</strong></a><a href='/search/tagging/2/陳亞麟' rel='陳亞麟' data-rel='/2/190195' class='tag'><strong>陳亞麟</strong></a>曾是該屆全國當選鄉鎮長中最年輕的鄉長。圖／取自陳亞麟臉書
屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟曾是該屆全國當選鄉鎮長中最年輕的鄉長。圖／取自陳亞麟臉書

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟被控任內利親自或透過白手套向廠商索賄，屏東地院今年一月依貪汙治罪條例，不得易科罰金部分，應執行8年有期徒刑。得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，1天1千元計算。褫奪公權5年，全案上訴後，正在高雄高分院審理，但陳亞麟屢傳未到，高雄高分院已於日前發布通緝

前任枋寮鄉長陳亞麟2022年涉官司，無黨籍參選爭取連任失利僅拿下2004票。現年40歲陳亞麟2018年時原本以代表時代力量參選枋寮鄉長，後來改以無黨籍參選，當年32歲當選枋寮鄉長拿7674票高票當選，還成為該屆全國最年輕鄉長，並曾掛民眾黨總統大選柯文哲競選辦公室「社會力部主任」。

檢方查出，陳亞麟用辦理鄉內公共工程採購機會，先後利用黃姓特助，該鄉何姓調解委員會主席作為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，勾結兩家圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。廠商再依決標金額4%至8%不等回扣款項，連同圍標費用，一併透過白手套轉交陳分配報酬。

圍標廠商為爭取承攬該鄉公所小額工程採購案，2019年間1月某日借用他人名義及證件參加投標名義承攬工程案件。同年1月某日晚間，還約陳亞麟用餐，請託陳讓業者承攬該鄉公所各類小額工程採購案，黃居中促成，陳便內定由該廠商承攬小額工程採購案，收取每件小額工程採購案5000元至1萬元不等賄賂。

不僅於此，枋寮鄉公所建設課基於公務需求，先後租賃2輛公務車作為公務行程，陳從2019年1月21日至5月13日期間，分別駕駛前述2輛公務車往返高雄看診、 購物及飲宴等處理私務使用共7次。陳為避免公務車私用的行為遭發覺， 指示鄉長辦公室機要秘書要求前後任的鄉長司機在派車使用管制表上填寫不實公里數並簽名，核銷油錢等費用。

屏東地方法院今年一月審結，認定陳亞麟於任內主導圍標、索取鉅額回扣，不得易科罰金部分應執行有期徒刑8年、褫奪公權5年；得易科罰金部分執行1年。

陳亞麟涉貪案目前已上訴高雄高分院審理，但7月間高雄高分院傳陳亞麟到庭落空，因傳喚未到，高雄高分院已發布通緝。

陳亞麟 通緝 鄉長 貪汙 屏東

延伸閱讀

檢方查出光澤診所系統性偷拍多年 幹部可隨時看影像

醫美偷拍案第二波 新北檢起訴光澤醫美主管、監視器廠商共9人

黑牌美商代操美股海撈6000萬佣金...富婆卻慘賠提告 更一審判決出爐

嘉義阿公進阿里山接孫被攔火大！返家拿球棒砸管制哨 下場曝

相關新聞

40萬要對手退選！桃園檢調查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

桃園地檢署今天上午發佈消息，指出平鎮區某現任里長為求連任，意圖行賄有意參選且具備候選人資格的里民，要他退選，檢察長張春暉指派檢察官邱健盛成立專案小組，並指揮市調查處偵辦。

警察緝毒「冰糖換K他命」黑吃黑！判刑4年11月確定

時任台北市警士林分局警備隊員警陳信安，被控勾結因毒品「黑吃黑」遭判刑的前警員張晉維誘出毒品賣家再現身抓毒，3度以冰糖、白糖調包或直接偷走愷他命，陳坦承犯行，最高法院審理，依圖利罪判陳有期徒刑4年11月，判張有期徒刑5年，全案確定。

2警替88會館成員、放貸業者查901筆手機通聯 涉貪汙收賄720萬元

檢調追查「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案查出案外案，南港分局前偵查佐劉政道透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，涉嫌替郭哲敏集團成員等民間放貸業者查詢手機門號通聯紀錄，每支門號對價8千元，2018年至2022年間涉嫌查詢共901筆門號，至少收賄共720萬8千元。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪嫌起訴鄭、劉2人。

曾是最年輕鄉長…前枋寮鄉長陳亞麟涉貪重判8年 二審屢傳未到被通緝

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟被控任內利親自或透過白手套向廠商索賄，屏東地院今年一月依貪汙治罪條例，不得易科罰金部分，應執行8年有期徒刑。得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，1天1千元計算。褫奪公權5年，全案上訴後，正在高雄高分院審理，但陳亞麟屢傳未到，高雄高分院已於日前發布通緝。

私接外院檢驗6年…國仁醫院前檢驗科主任背信判1年 院方：遲來正義

屏東國仁醫院檢驗科前主任林川傑，任職期間私自承接其他醫院檢驗業務，利用國仁醫院儀器、試劑及人力進行檢驗，屏東地院近日依背信罪判林處有期徒刑1年。可上訴。國仁醫院今表示，感謝法院判決，「這份遲來的正義，是給堅守崗位、恪盡職責同仁最好交代」。

情侶加盟韓式滷味鬧翻 男怒討80萬本金、薪資法官不挺

黃男與周女原是情侶，2023年攜手加盟某連鎖韓式滷味，在新竹縣新豐鄉開店，未料開幕數月就因經營理念不合拆夥。黃男主張自己投入74萬元，退夥後連同薪資、代墊款等應拿回80萬6904元，提告向昔日女友討錢，新竹地院認定店內資產連青創貸款都不夠還，判黃男敗訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。