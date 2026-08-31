情侶加盟韓式滷味鬧翻 男怒討80萬本金、薪資法官不挺

黃男與周女原是情侶，2023年攜手加盟某連鎖韓式滷味，在新竹縣新豐鄉開店，未料開幕數月就因經營理念不合拆夥。黃男主張自己投入74萬元，退夥後連同薪資、代墊款等應拿回80萬6904元，提告向昔日女友討錢，新竹地院認定店內資產連青創貸款都不夠還，判黃男敗訴。

判決書指出，兩人2023年決定共同創業，同年11月與品牌方簽訂加盟契約，加盟金100萬元，另承租新豐店面，2024年1月27日開幕。因營運需要，兩人另申請80萬元青年創業貸款，由有薪轉紀錄的周女擔任商號負責人及申貸人，黃男擔任連帶保證人。

黃男主張，他實際出資74萬元、周女出資38萬元，店面每月淨收入超過10萬元。雙方後來因經營理念爭執，2024年9月5日由他退夥、周女接手。他自行結算認為，當時店內資產逾165萬元，扣除貸款等負債後仍有104萬餘元淨值，依出資比例應取回69萬餘元；加上薪資、代墊款及代繳青創貸款5萬9528元，共向周女求償80萬6904元。

周女則稱，雙方合夥契約約定各出資10萬元、損益平均分攤，80萬元青創貸款也是共同經營產生的債務。店面後來因長期虧損結束營業，100萬元加盟金依約不能退，10萬元履約保證金也因提前結束加盟遭沒收，設備二手價值有限，根本沒有黃男所稱的百萬元淨值。

法官調查，合夥契約明載兩人各出資10萬元，因此認定損益各負擔二分之一。黃男退夥時，可確認的現金及外送平台應收款僅42萬2029元，退租後取回押金6萬500元，設備價值則不明，已不足清償青創貸款本息，沒有剩餘合夥財產可以返還。

法官認為，80萬元青創貸款是在黃男退夥前為共同經營所借，屬兩人的合夥債務，黃男本來就須負擔一半，因此其代繳5萬9528元，不能認定周女獲有不當利益。

新竹地院認定黃男無法證明退夥時仍有合夥財產可分配，也無法證明周女應返還代繳貸款，駁回黃男全部請求。