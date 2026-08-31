快訊

日媒：日駐台機構設核避難所 因應「台灣有事」危機

台股開低走低跌逾600點！46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

年收670萬竹科主管爭親權 女兒喊拒見爸爸 法官這原因仍判給父

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名聯發科主管林男年收逾670萬元，離婚後與前妻陳女爭奪2名女兒親權，陳女原獲單獨親權，卻被控阻撓探視、跟蹤騷擾。女兒們一度喊「希望都不要再見面」，又形容心裡像壓著「大石頭」，法院認定孩子陷入忠誠衝突，二審翻盤改由林男主要照顧。

判決書指出，林男、陳女2016年結婚，育有2女，2024年在新竹地院調解離婚，但親權無法達成協議。陳女主張，女兒出生後多由她照顧，母女關係緊密，一審因此裁定由陳女單獨行使親權。

林男不服抗告，指陳女多次阻撓探視，還曾咒罵「去死」、「全家都去死」、「真想燒了你家」，並有跟蹤騷擾他的情形。林男聲請通常保護令獲准，陳女另因妨害名譽、違反個資法等案件遭起訴並判刑4月，之後又因涉嫌違反保護令遭起訴，保護令也獲延長。

二審選任程序監理人訪談父母、2名女兒、親友及老師，並觀察親子互動，發現女兒與林男相處熱絡，會主動找爸爸玩遊戲，次女也會坐在父親腿上撒嬌。但次女因聽陳女訴說遭林男提告、須向外婆借錢甚至可能坐牢，因此對父親產生怒意，不願與爸爸同住。

長女首次訪談更稱「希望都不要再見面」，還否認林男曾送生日禮物，但程序監理人認為並非真意。第二次訪談時，長女以「壓在身上的大石頭」形容內心感受，顯示她既心疼母親，又期待父親陪伴，陷入「想愛不敢愛、想親近不敢親近」的忠誠衝突。

法院另認定，陳女曾讓長女當父母間「傳話筒」，並多次取消或更改父女會面，已損害孩子與林男維繫親情的權益。相較下，林男較能避免女兒介入夫妻衝突，親職能力及「友善父母」態度較具優勢。

新竹地院因此廢棄一審部分裁定，改判2女由父母共同負擔親權，林男擔任主要照顧者；陳女每月須支付每名女兒6000元扶養費至成年。

新竹一名聯發科主管林男年收逾670萬元，離婚後與前妻陳女爭奪2名女兒親權（示意圖）。聯合報系資料照
新竹一名聯發科主管林男年收逾670萬元，離婚後與前妻陳女爭奪2名女兒親權（示意圖）。聯合報系資料照

竹科 女兒 爸爸

延伸閱讀

男與單親媽扶養少女竟性侵又偷拍 上訴二審和解改判7年8月

家暴夫逞凶 保護令為何沒能救她們

台中雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒手摸鳥…下場曝光

只為留財產？前拳王偷吃下屬被抓包 前妻心寒離婚驚見「小三變養女」

相關新聞

曾是最年輕鄉長…前枋寮鄉長陳亞麟涉貪重判8年 二審屢傳未到被通緝

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟被控任內利親自或透過白手套向廠商索賄，屏東地院今年一月依貪汙治罪條例，不得易科罰金部分，應執行8年有期徒刑。得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，1天1千元計算。褫奪公權5年，全案上訴後，正在高雄高分院審理，但陳亞麟屢傳未到，高雄高分院已於日前發布通緝。

年收670萬竹科主管爭親權 女兒喊拒見爸爸 法官這原因仍判給父

新竹一名聯發科主管林男年收逾670萬元，離婚後與前妻陳女爭奪2名女兒親權，陳女原獲單獨親權，卻被控阻撓探視、跟蹤騷擾。女兒們一度喊「希望都不要再見面」，又形容心裡像壓著「大石頭」，法院認定孩子陷入忠誠衝突，二審翻盤改由林男主要照顧。

情侶加盟韓式滷味鬧翻 男怒討80萬本金、薪資法官不挺

黃男與周女原是情侶，2023年攜手加盟某連鎖韓式滷味，在新竹縣新豐鄉開店，未料開幕數月就因經營理念不合拆夥。黃男主張自己投入74萬元，退夥後連同薪資、代墊款等應拿回80萬6904元，提告向昔日女友討錢，新竹地院認定店內資產連青創貸款都不夠還，判黃男敗訴。

非法代操美股18年收佣6000萬 虧損挨告

台中市余姓男子以未在台登記的美商名義，替英姓女子代操美股交易，收取近六千萬元報酬，因虧損被英女提告，余稱僅獲有限授權，一審依證券投資信託及顧問法判刑一年，二審判無罪。更一審認定，余實質掌控帳戶，並決定交易標的，構成全權委託，改判一年；可上訴。

失智長輩涉訟 法界籲設防火牆

失智症患者或認知功能退化老人涉犯竊盜等刑案，成為高齡化社會的司法實務課題，法界人士建議，家中長者如有失智等情形，應保全完整就醫紀錄，作為減刑依據的「法律防火牆」。

友善社會 失智症協會籲「司法應保障失智者權益」

一名患失智症老人在賣場購物結帳後，轉身拿走一個便當卻忘記結帳，離開時被工作人員當成竊盜現行犯報案，不願和解，家屬只好一次次陪同開庭，說明被告原因。失智症協會表示，司法單位應對失智症有正確認知，保障患者權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。