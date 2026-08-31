年收670萬竹科主管爭親權 女兒喊拒見爸爸 法官這原因仍判給父

新竹一名聯發科主管林男年收逾670萬元，離婚後與前妻陳女爭奪2名女兒親權，陳女原獲單獨親權，卻被控阻撓探視、跟蹤騷擾。女兒們一度喊「希望都不要再見面」，又形容心裡像壓著「大石頭」，法院認定孩子陷入忠誠衝突，二審翻盤改由林男主要照顧。

判決書指出，林男、陳女2016年結婚，育有2女，2024年在新竹地院調解離婚，但親權無法達成協議。陳女主張，女兒出生後多由她照顧，母女關係緊密，一審因此裁定由陳女單獨行使親權。

林男不服抗告，指陳女多次阻撓探視，還曾咒罵「去死」、「全家都去死」、「真想燒了你家」，並有跟蹤騷擾他的情形。林男聲請通常保護令獲准，陳女另因妨害名譽、違反個資法等案件遭起訴並判刑4月，之後又因涉嫌違反保護令遭起訴，保護令也獲延長。

二審選任程序監理人訪談父母、2名女兒、親友及老師，並觀察親子互動，發現女兒與林男相處熱絡，會主動找爸爸玩遊戲，次女也會坐在父親腿上撒嬌。但次女因聽陳女訴說遭林男提告、須向外婆借錢甚至可能坐牢，因此對父親產生怒意，不願與爸爸同住。

長女首次訪談更稱「希望都不要再見面」，還否認林男曾送生日禮物，但程序監理人認為並非真意。第二次訪談時，長女以「壓在身上的大石頭」形容內心感受，顯示她既心疼母親，又期待父親陪伴，陷入「想愛不敢愛、想親近不敢親近」的忠誠衝突。

法院另認定，陳女曾讓長女當父母間「傳話筒」，並多次取消或更改父女會面，已損害孩子與林男維繫親情的權益。相較下，林男較能避免女兒介入夫妻衝突，親職能力及「友善父母」態度較具優勢。

新竹地院因此廢棄一審部分裁定，改判2女由父母共同負擔親權，林男擔任主要照顧者；陳女每月須支付每名女兒6000元扶養費至成年。