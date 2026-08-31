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友善社會 失智症協會籲「司法應保障失智者權益」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

<a href='/search/tagging/2/失智症協會' rel='失智症協會' data-rel='/2/259084' class='tag'><strong>失智症協會</strong></a>昨舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，失智症協會理事長徐文俊說，必須把更多注意力與經費，投入輕度認知障礙（MCI）或輕度<a href='/search/tagging/2/失智者' rel='失智者' data-rel='/2/243523' class='tag'><strong>失智者</strong></a>的身上。 記者沈能元／攝影
失智症協會昨舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，失智症協會理事長徐文俊說，必須把更多注意力與經費，投入輕度認知障礙（MCI）或輕度失智者的身上。 記者沈能元／攝影

一名患失智症老人在賣場購物結帳後，轉身拿走一個便當卻忘記結帳，離開時被工作人員當成竊盜現行犯報案，不願和解，家屬只好一次次陪同開庭，說明被告原因。失智症協會表示，司法單位應對失智症有正確認知，保障患者權益。

國內六十五歲以上失智人口近四十萬人，逐年增加，失智症協會昨舉辦「二○二六台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，理事長徐文俊表示，失智症政策關心的不只是「生病之後怎麼照顧」，而是如何降低風險，讓患者從早期到確診後，均獲適切支持，繼續在社區生活。

失智症協會秘書長陳筠靜說，失智者因認知障礙，可能拿東西忘付錢，或到餐廳吃飯忘結帳，也易與人產生肢體糾紛、行車糾紛，一旦進入司法程序，往往是非常長的一段路，家長陪做筆錄、出庭、打官司，心力交瘁；司法單位應對失智症有正確認知，了解如何與失智者互動及溝通，理解病人表達內容，避免誤解。

她也呼籲，衛福部制定失智相關政策時，多納入失智者聲音，尤其維護年輕型失智症患者就業權，應與勞動部合作，讓工作內容更有彈性，患者就能繼續在職場工作。

衛福部長照司長祝健芳說，民眾多認為失智症是老化現象，未能及早發現，一旦發現行為異常，多已至中度失智，失智症防治照護政策綱領暨行動方案三點○上路後，全年齡層失智者均納入長照服務對象，聚焦社區友善對待失智者，要求公共場域訂出相關服務指引，讓失智者自在生活於各場域。

她說，希望愈來愈多企業關懷失智症，目前正在路易莎咖啡某分店舉行試辦計畫，讓家人帶失智長輩到咖啡店喝咖啡、看書、聊天，落實社區友善。

失智者 司法 失智症協會

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