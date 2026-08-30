惡火險波及加油站！禍首是回收鋰電池熱失控 農機行老闆判5月

翁姓男子在屏東市民生路經營農機具與鋰電池買賣，去年10月農機行大火，火勢延燒一旁住宅、連鎖藥局，農機行緊鄰加油站，場面驚險。屏東縣消防局火調認定農機行回收鋰電池「熱失控」，且未妥善儲放，引燃木質展示櫃及周邊可燃物釀災，屏東地院近日審結，翁男犯失火燒燬現供他人使用住宅罪，判刑5月，得易科罰金。可上訴。

火警發生在2025年10月2日上午7時許，農機行位在屏東市民生路上，一旁就是加油站，當天上午加油站員工發現農機行後方倉庫竄黑煙，消防人員抵達時火勢全面燃燒。

判決指出，翁男經營農具店，販售農機具及鋰電池，明知長期使用回收鋰電池若受潮、破損、碰撞、鏽蝕或內部損壞，可能發生熱失控，卻未妥善儲放，將回收鋰電池放在1樓北側木質展示櫃內。鋰電池發生熱失控，引燃展示櫃及附近可燃物，再向周邊建築延燒。

判決指出，農機行靠北側木質展示櫃完全燒失，消防人員在下方燒破痕跡，地面處發現多個爆裂的18650鋰電池。

判決指出，翁男坦承犯行，先行賠償其中一名受災鄰居62萬元，審酌翁男因疏及事前採取防火必要措施，釀成失火，造成他人住宅、建築及財物燒損，對不特定多數人生命、身體及財產形成危險，損害並非輕微，念及翁男無相關前科、坦承犯行已有部分賠償，依失火燒燬現供人使用住宅罪判刑5月，如易科罰金，1天1千元。可上訴。

屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。聯合報系資料照

屏東市民生路去年10月發生火警，濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。翻攝畫面、聯合報系資料照

屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。聯合報系資料照