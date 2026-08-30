快訊

走出陰霾！女球友風波過2個月 曾馨瑩曬和郭台銘同框照片

這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳冒煙疏散 疑行動電源自燃

聽新聞
0:00 / 0:00

惡火險波及加油站！禍首是回收鋰電池熱失控 農機行老闆判5月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

翁姓男子在屏東市民生路經營農機具與鋰電池買賣，去年10月農機行大火，火勢延燒一旁住宅、連鎖藥局，農機行緊鄰加油站，場面驚險。屏東縣消防局火調認定農機行回收鋰電池「熱失控」，且未妥善儲放，引燃木質展示櫃及周邊可燃物釀災，屏東地院近日審結，翁男犯失火燒燬現供他人使用住宅罪，判刑5月，得易科罰金。可上訴。

火警發生在2025年10月2日上午7時許，農機行位在屏東市民生路上，一旁就是加油站，當天上午加油站員工發現農機行後方倉庫竄黑煙，消防人員抵達時火勢全面燃燒。

判決指出，翁男經營農具店，販售農機具及鋰電池，明知長期使用回收鋰電池若受潮、破損、碰撞、鏽蝕或內部損壞，可能發生熱失控，卻未妥善儲放，將回收鋰電池放在1樓北側木質展示櫃內。鋰電池發生熱失控，引燃展示櫃及附近可燃物，再向周邊建築延燒。

判決指出，農機行靠北側木質展示櫃完全燒失，消防人員在下方燒破痕跡，地面處發現多個爆裂的18650鋰電池。

判決指出，翁男坦承犯行，先行賠償其中一名受災鄰居62萬元，審酌翁男因疏及事前採取防火必要措施，釀成失火，造成他人住宅、建築及財物燒損，對不特定多數人生命、身體及財產形成危險，損害並非輕微，念及翁男無相關前科、坦承犯行已有部分賠償，依失火燒燬現供人使用住宅罪判刑5月，如易科罰金，1天1千元。可上訴。

屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。聯合報系資料照
屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。聯合報系資料照

屏東市民生路去年10月發生火警，濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。翻攝畫面、聯合報系資料照
屏東市民生路去年10月發生火警，濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。翻攝畫面、聯合報系資料照

屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。聯合報系資料照
屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。聯合報系資料照

屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。翻攝畫面。聯合報系資料照
屏東市民生路去年10月發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。翻攝畫面。聯合報系資料照

屏東 加油站 火災 鋰電池

延伸閱讀

嘉義阿公進阿里山接孫被攔火大！返家拿球棒砸管制哨 下場曝

黑牌美商代操美股海撈6000萬佣金...富婆卻慘賠提告 更一審判決出爐

男蒐證149段影片控鄰居狗吠擾清夢求償10萬 敗訴原因曝光

曼谷商場空通中心大火 建築部分坍塌無人受困

相關新聞

惡火險波及加油站！禍首是回收鋰電池熱失控 農機行老闆判5月

翁姓男子在屏東市民生路經營農機具與鋰電池買賣，去年10月農機行大火，火勢延燒一旁住宅、連鎖藥局，農機行緊鄰加油站，場面驚險。屏東縣消防局火調認定農機行回收鋰電池「熱失控」，且未妥善儲放，引燃木質展示櫃及周邊可燃物釀災，屏東地院近日審結，翁男犯失火燒燬現供他人使用住宅罪，判刑5月，得易科罰金。可上訴。

跟騷女網紅近2年「妳忘了我沒忘」 苗栗男狂發訊息判拘役45日確定

苗栗縣陳姓男子因長年關注一名經營網路社群的女網紅，以此為由展開長達近2年的跟蹤騷擾，不僅在多場宗教繞境活動場合尾隨守候，更透過社群軟體大量傳送示愛訊息、撥打電話騷擾，一審依跟蹤騷擾防制法判處拘役50日，台中高分院近日審結，改判拘役45日，可易科，全案確定。

黑牌美商代操美股海撈6000萬佣金...富婆卻慘賠提告 更一審判決出爐

台中市余姓男子多年前以未登記外商（俗稱黑牌美商）名義，替一名富婆代操美股，數年前富婆驚覺帳戶面臨鉅額虧損，憤而終止合約並提告。余男辯稱，僅獲有限授權代為下單，無權匯出資金。一審依違反投信投顧法等罪，判刑1年、併科120萬元，二審逆轉判無罪，更一審近日駁回上訴，仍判1年、併科120萬元。

打擊跨境金融犯罪 國際洗錢組織艾格蒙副主席拜會調查局

艾格蒙聯盟副主席、奈及利亞金融情報中心資深官員Ahmed，今年5月來台參加跨境合作國際研討會，訪台期間拜會調查局長陳白立，並與洗錢防制處進行工作會談，雙邊就跨境資產追繳、金融情報中心與執法機關協作、及國際金融情資交換等議題深入交流。

男蒐證149段影片控鄰居狗吠擾清夢求償10萬 敗訴原因曝光

屏東縣曾姓男子不滿鄰居飼養兩隻狗經常從深夜吠叫到凌晨，影響睡眠與生活，歷時一年蒐證拍下149段影片，提告要求鄰居黃女賠償10萬元精神撫慰金，且每晚10時至隔日上午7時將狗關進籠內，犬隻吠叫時須制止。屏東地院審理認為，影片雖錄到犬吠聲，卻有其他犬隻、車輛等干擾，無法證明音量超越可容忍程度，黃女並非犬隻登記飼主，判曾男敗訴。

嘉義阿公進阿里山接孫被攔火大！返家拿球棒砸管制哨 下場曝

嘉義阿里山鍾姓男子開車到阿里山森林遊樂區內接孫子放學，因未持車輛通行證，遭管制哨保全攔下要求換發臨時通行證，鍾男仍逕自開車進入，離開時又與保全發生口角；他疑不滿未獲通融，竟返家拿棒球棍，約半小時後折返管制哨，咆哮敲打扶手並砸破換證窗口玻璃。嘉義地院依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑3月，得易科罰金。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。