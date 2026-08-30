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跟騷女網紅近2年「妳忘了我沒忘」 苗栗男狂發訊息判拘役45日確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣陳姓男子因長年關注一名經營網路社群的女網紅，以此為由展開長達近2年的跟蹤騷擾，不僅在多場宗教繞境活動場合尾隨守候，更透過社群軟體大量傳送示愛訊息、撥打電話騷擾，一審依跟蹤騷擾防制法判處拘役50日，台中高分院近日審結，改判拘役45日，可易科，全案確定。

判決指出，陳男自2023年10月2日起至2025年6月11日止，因知悉長期追蹤一名女網紅的社群帳號，先後於2024年11月間在嘉義朝天宮、彰化保安宮、雲林口湖鄉文光國小等繞境活動場合，等待女網紅出現、尾隨在側。

陳男同時持續使用Discord、Facebook Messenger及Instagram等社群軟體，傳送大量訊息予女網紅，內容包括「我還是想跟你在一起」、「我知道妳還是喜歡我的」、「也還想跟妳生小孩、娶妳」等，並多次撥打電話聯繫，甚至提及曾在女網紅展覽場、住處附近徘徊守候等情事。

苗栗地院審理時，陳男坦承犯行，法院審酌其跟蹤騷擾期間長、傳送訊息及撥打電話頻繁，且已至女網紅的工作地點尾隨等情節，雖已賠償告訴人15萬元，但因偵查中未能及時坦承犯行，持續傳送訊息造成告訴人困擾，難認有悔改實據，不予宣告緩刑，依跟騷法，判拘役50日，可易科。

案經上訴，台中高分院近日宣判，撤銷原判決，改判陳男拘役45日，可易科4萬5000元，全案確定。

法界人士提醒，依跟騷法規定，反覆或持續對特定人實行監視觀察、盯梢尾隨、通訊騷擾等行為，使被害人心生畏怖，影響其日常生活或社會活動者，即可能違反跟騷法，籲請民眾理性看待感情，勿以類似方式造成他人身心壓力。

苗栗縣陳姓男子涉跟騷一名女網紅近2年，台中高分院近日審結宣判。聯合報系資料照
苗栗縣陳姓男子涉跟騷一名女網紅近2年，台中高分院近日審結宣判。聯合報系資料照

苗栗 網紅 跟蹤騷擾

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