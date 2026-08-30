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黑牌美商代操美股海撈6000萬佣金...富婆卻慘賠提告 更一審判決出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市余姓男子多年前以未登記外商（俗稱黑牌美商）名義，替一名富婆代操美股，數年前富婆驚覺帳戶面臨鉅額虧損，憤而終止合約並提告。余男辯稱，僅獲有限授權代為下單，無權匯出資金。一審依違反投信投顧法等罪，判刑1年、併科120萬元，二審逆轉判無罪，更一審近日駁回上訴，仍判1年、併科120萬元。

判決指出，自2002年6月起，余男以未在台登記的「美商嘉〇資產管理」及「美商嘉〇資本管理」公司名義，與一名富婆簽立資本帳戶委託管理合約。雙方約定由富婆將資金匯入美國券商帳戶，余男則透過網路下單買賣美股，若期末價值超過約定年化成長率，余男可抽取超額利潤的20%作為報酬。

余男在未經金管會許可下，長達18年間持續為富婆執行美股交易，累計收取高達189萬9574美元（合台幣近6000萬元）的報酬，因富婆發現虧損提告，檢警調查後，將余男依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴。

台中地院審酌，余男雖未現實保管資金，但實質掌控帳戶並決定交易標的，已構成全權委託投資，痛批余男規避主管機關管理、危害國家金融秩序，考量其無前科，依法人負責人未經許可經營全權委託投資業務罪，判刑1年，併科罰金120萬元，沒收未扣案犯罪所得189萬餘美元。

檢方與余男均不服判決提起上訴。余男主張自己僅獲「有限交易授權」，無權提領或匯出帳戶資金，且投資標的須經客戶同意，不符全權委託要件；檢方則認為一審量刑過輕，請求重判。

台中高分院以英女未信託移轉資產，認定余男無完整投資決策權而改判無罪。

最高法院指出，余男即便不符「全權委託」，仍可能涉犯非法經營證券投資「顧問」業務，且在台聘雇助理從事商業行為之事實仍待釐清，撤銷原判決發回更一審。

更一審近日審結，認定一審判決認事用法，並無違誤，駁回檢方與余男上訴，維持有期徒刑1年，併科罰金120萬元，犯罪所得沒收，仍可上訴。

台中市余姓男子涉成立未登記美商，替一名富婆代操美股，富婆因帳戶虧損而提告，更一審近日審結。圖／AI生成
台中市余姓男子涉成立未登記美商，替一名富婆代操美股，富婆因帳戶虧損而提告，更一審近日審結。圖／AI生成

富婆 美股 提告

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