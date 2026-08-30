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打擊跨境金融犯罪 國際洗錢組織艾格蒙副主席拜會調查局

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

艾格蒙聯盟副主席、奈及利亞金融情報中心資深官員Ahmed，今年5月來台參加跨境合作國際研討會，訪台期間拜會調查局長陳白立，並與洗錢防制處進行工作會談，雙邊就跨境資產追繳、金融情報中心與執法機關協作、及國際金融情資交換等議題深入交流。

調查局洗錢防制處與奈及利亞金融情報中心，自2012年簽署洗錢及資恐情資交換合作瞭解備忘錄以來，即與奈國共同持續推動強化金融情報交流與合作關係。此次高階互訪進一步將雙方合作由既有情資交換延伸至金融科技、制度及實務經驗分享，擴大彼此互信與交流。

調查局指出，金融犯罪及不法資金流動高度跨境化，金融情報中心間建立互信、即時且有效的合作關係日益重要。調查局對Ahmed副主席任內致力促進全球FIU合作、強化國際金融情報網絡所作貢獻，致上高度肯定，Ahmed 近日已完成副主席任期。

調查局表示，未來將持續深化與奈及利亞金融情報中心、艾格蒙聯盟各會員的實質合作，共同提升跨境金融犯罪偵防及金融情報運用效能。

奈及利亞金融情報中心資深官員Ahmed（前排左3）今年5月率團訪問調查局。圖／調查局提供
奈及利亞金融情報中心資深官員Ahmed（前排左3）今年5月率團訪問調查局。圖／調查局提供

洗錢 調查局 奈及利亞

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