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男蒐證149段影片控鄰居狗吠擾清夢求償10萬 敗訴原因曝光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣曾姓男子不滿鄰居飼養兩隻狗經常從深夜吠叫到凌晨，影響睡眠與生活，歷時一年蒐證拍下149段影片，提告要求鄰居黃女賠償10萬元精神撫慰金，且每晚10時至隔日上午7時將狗關進籠內，犬隻吠叫時須制止。屏東地院審理認為，影片雖錄到犬吠聲，卻有其他犬隻、車輛等干擾，無法證明音量超越可容忍程度，黃女並非犬隻登記飼主，判曾男敗訴。

曾男與黃女住在同一個巷弄間，曾男提告主張，黃女在住家飼養兩隻狗，深夜至凌晨噪音管制時段經常吠叫，嚴重妨礙正常休息及生活安寧，造成他無法正常工作、身心俱疲，提告賠償10萬元，並要求黃女夜間將犬隻關籠並移至遮蔽巷內，阻隔犬隻看到馬路而吠叫。

黃女表示，她不是犬隻登記飼主，稱狗平時均關在狗籠，只有陌生人、車輛或野狗、野貓經過時才會短暫吠叫，沒有全天或深夜持續狂吠情況。

判決指出，曾男為證明犬吠擾鄰，2025年4月至2026年4月間密集錄影，提出149段影片，部分發生在凌晨，包括凌晨1、2時，甚至4、5時，也有影片記錄犬隻一次吠叫20聲。法院審理認為，不少影片未拍到涉案犬隻，現場有其他犬隻遊蕩、吠叫，出現多隻狗同時吠叫，部分影片有車輛經過或人聲，難以確認犬吠來源。

判院指出，居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍噪音，確實可能構成侵害居住安寧，但噪音感受具有主觀性，須以「一般人社會生活所能容忍的客觀標準」判斷，不能單憑當事人感受認定。影片雖錄到犬吠，但吠叫時間多屬短暫、次數有限，無法從影片判斷實際音量大小。

判決指出，警方今年3月29日下午1時、6時接獲報案妨害安寧狗吠案，影響午休，員警到場勸導，當時屋內婆婆稱將會改善並告知犬隻主人須將狗嘴巴栓住，以免再度狂吠打擾居；今年5月，警方又接獲報案，到場未發現犬隻也未聽到吠叫。法院另查寵物登記資料，兩隻狗的飼主也不是黃女，認定無法要求黃女負管理責任。

屏東地院認為，曾男無法證明犬吠達不法侵害居住安寧程度要求黃女賠償10萬元，以及夜間關狗、制止吠叫，均為無理由，判曾男敗訴。全案仍可上訴。

屏東縣曾男不滿鄰居飼養的犬吠擾人蒐證錄149段影片，提告鄰居黃女求償10萬元等，法院審理後判曾男敗訴。圖屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東縣曾男不滿鄰居飼養的犬吠擾人蒐證錄149段影片，提告鄰居黃女求償10萬元等，法院審理後判曾男敗訴。圖屏東地院外觀。聯合報系資料照

影片 鄰居 飼主

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