嘉義阿公進阿里山接孫被攔火大！返家拿球棒砸管制哨 下場曝

嘉義阿里山鍾姓男子開車到阿里山森林遊樂區內接孫子放學，因未持車輛通行證，遭管制哨保全攔下要求換發臨時通行證，鍾男仍逕自開車進入，離開時又與保全發生口角；他疑不滿未獲通融，竟返家拿棒球棍，約半小時後折返管制哨，咆哮敲打扶手並砸破換證窗口玻璃。嘉義地院依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑3月，得易科罰金。可上訴。

判決記載，鍾男是阿里山在地居民，2025年12月5日下午3時20分左右，駕駛9人座廂型車準備進入阿里山森林遊樂區祝山林道第一管制哨，到管制區內的香林國小接孫子放學。

鍾男因沒有車輛通行證，遭現場執勤保全攔下，要求換發臨時通行證，但鍾男未依指示辦理，仍直接開車進入管制哨接孫子。之後鍾男駕車離開時，又與保全發生口角，雙方因此起爭執。

案發過程被現場監視器拍下，警方並取得14張影像截圖、3張現場照片及玻璃修繕收據等證據，鍾男在警詢及法院審理時也坦承犯行。法院認定，他的行為同時涉及對依法執行職務公務員施強暴，以及損壞公務員職務上掌管物品，依法從較重的損壞公務員職務上掌管物品罪論處。

法院審酌，鍾男因崗哨人員未通融讓他進入管制區接送孫子而心生不滿，持棒球棍猛力敲擊扶手及換證窗口玻璃並咆哮，手段粗暴，但所幸沒有人受傷；鍾男犯後坦承犯行，也有意願賠償，但對方沒有調解意願，並表示不向鍾男求償。法院最後判鍾男有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。