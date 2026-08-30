快訊

尼泊爾山洪933名工人困隧道！鑽孔送氧搶救 救援隊曝內部慘況

Apple Watch跟手機一樣影響看電影！1模式解決亮度干擾

聽新聞
0:00 / 0:00

國道當格鬥場？運將嗆「要停就停」 霸占外線7分鐘下場曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣周姓曳引車司機前年7月，行經國道一號與吳姓大貨車駕駛發生糾紛，周男嗆聲「來來來，要停就停」，竟將車停於高速公路外側車道達7分鐘，吳男見狀下車強拉周男車門扭打，雙方互告。周男到案辯稱當時僅是氣話，因遭拉扯才未放警示牌，台中高分院近日審結，依妨害公眾往來安全罪，判刑4月，可易科。

判決指出，2024年7月18日凌晨3時55分許，周男開車行經國道1號北上134公里處，與吳男發生行車糾紛，雙方於中線車道併行鳴按喇叭並搖窗對罵，吳男隨後將車連續跨越車道停於路肩，周男見狀明知外側車道已無空間，仍減速將車直接停在外側車道，且未設警告標誌。

吳男隨即下車，強行打開周男駕駛座車門進入車內與其徒手扭打，致周男受有擦挫傷。

檢方調查，周男將車停於國道外側車道長達7分鐘，極易造成後方追撞，致生往來危險，將兩人均依妨害公眾往來安全罪起訴，吳男另因強拉車門依強制罪起訴。

苗栗地院審酌，周男不思理性解決糾紛，罔顧公眾交通往來安全，判刑4月，可易科。吳男強拉車門部分，因坦承犯行且調解成立，依強制罪判拘役40日；其停放路肩部分因未壅塞陸路獲判無罪。

檢方與周男都提起上訴。周男主張停車僅是氣話，因遭毆打才無機會設置警示牌。檢方則認為，吳男深夜將車停放路肩未設警告標示，宛如製造隱藏性撞擊點，具高度潛在危險，主張吳男也應有罪。

台中高分院近日審結，周男刻意並排停車是為與對方理論，非機件故障，主觀上無閃燈警示之認知，辯詞不足採信。吳男違規停放路肩僅構成行政罰，未達致生往來危險程度，原審量刑妥適，駁回雙方上訴，全案尚未確定。

周姓、吳姓司機前年在國道一號苗栗段因行車糾紛，占用外線車道、大打出手，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
周姓、吳姓司機前年在國道一號苗栗段因行車糾紛，占用外線車道、大打出手，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

國道 運將 曳引車

延伸閱讀

停車格卡卡直擊休旅車車主：車門打不開副駕側身爬進像做賊

車大格小…車主糗 只能從副駕鑽縫進出

停車格卡卡專家建議：車寬2.5米規範確有檢討修法空間但不是一刀切

停車格車寬52年未修進出卡卡…中央擬鬆綁 車主怨：沒長大易碰撞糾紛

相關新聞

單親媽網戀淪人頭 高院判決分歧…一庭批助長犯罪、一庭嘆她是被害人

林姓單親媽媽落入網路戀愛圈套，提供表妹、兒子的帳戶給對方洗錢，3名女子受騙，新北地檢署分兩案起訴，一審皆認定有罪。案件上訴台灣高等法院，承審幫助洗錢未遂案的合議庭感嘆林婦「也是被害人」，改判無罪；另一合議庭批她「助長犯罪」，依兩個一般洗錢罪判刑1年3月、併科罰金3萬元。同是提供帳戶，兩個合議庭的認定大相逕庭。

愛情斯德哥爾摩症候群…3年前判決掀Threads熱議 人妻網戀成詐團獵物

台南高分院一紙3年前的判決，近日在Threads引發討論。林姓女子因丈夫出軌上網尋求慰藉，認識網路「男友」並提供銀行帳戶，遭控幫助洗錢，一審判刑3月、緩刑2年，二審認為她也是詐騙集團受害者，改判無罪。分享判決的律師說，在戀愛詐欺案件「拼無罪」時，有時會引用這份判決，不少律師留言「存」、「留其他道長看」。

三年前判決掀熱議 台南高分院認戀愛腦 無罪

台南高分院一紙三年前的判決，近日在Threads引發討論。林姓女子因丈夫出軌，上網尋求慰藉與自信，結識「男友」並提供銀行帳戶，遭控幫助洗錢，一審判刑三月、緩刑二年，二審認為她也是詐騙集團受害者，改判無罪。分享該判決的律師說，每當接戀愛詐欺案要「拚無罪」時，有時會引用這份判決，不少律師留言「存、留其他道長（指同行）看」。

曾涉收賄百萬…桃園清潔稽查員收禮護航倒廢土 再判2年6月

桃園市環管處中壢區中隊巫姓稽查員2014年間，允諾業者以不到場或製作不實稽查紀錄，護航許在中壢區新中北路某地非法回填土方，業者以禮盒或吃飯為謝禮，桃園地院審結，依違背職務期約不正利益罪，判處2年6月，褫奪1年6月，可上訴。

國道當格鬥場？運將嗆「要停就停」 霸占外線7分鐘下場曝光

苗栗縣周姓曳引車司機前年7月，行經國道一號與吳姓大貨車駕駛發生糾紛，周男嗆聲「來來來，要停就停」，竟將車停於高速公路外側車道達7分鐘，吳男見狀下車強拉周男車門扭打，雙方互告。周男到案辯稱當時僅是氣話，因遭拉扯才未放警示牌，台中高分院近日審結，依妨害公眾往來安全罪，判刑4月，可易科。

單親媽網戀被詐提供帳戶 高院判決…一庭有罪、一庭無罪

林姓單親媽媽落入網路戀愛圈套，提供表妹、兒子的帳戶給對方洗錢，三名女子受騙，新北地檢署分兩案起訴，一審皆認定有罪。案件上訴台灣高等法院，承審幫助洗錢未遂案的合議庭感嘆林婦「也是被害人」，改判無罪；另一合議庭批她「助長犯罪」，依兩個一般洗錢罪判刑一年三月、併科罰金三萬元。同是提供帳戶，兩個合議庭認定大相逕庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。