國道當格鬥場？運將嗆「要停就停」 霸占外線7分鐘下場曝光

苗栗縣周姓曳引車司機前年7月，行經國道一號與吳姓大貨車駕駛發生糾紛，周男嗆聲「來來來，要停就停」，竟將車停於高速公路外側車道達7分鐘，吳男見狀下車強拉周男車門扭打，雙方互告。周男到案辯稱當時僅是氣話，因遭拉扯才未放警示牌，台中高分院近日審結，依妨害公眾往來安全罪，判刑4月，可易科。

判決指出，2024年7月18日凌晨3時55分許，周男開車行經國道1號北上134公里處，與吳男發生行車糾紛，雙方於中線車道併行鳴按喇叭並搖窗對罵，吳男隨後將車連續跨越車道停於路肩，周男見狀明知外側車道已無空間，仍減速將車直接停在外側車道，且未設警告標誌。

吳男隨即下車，強行打開周男駕駛座車門進入車內與其徒手扭打，致周男受有擦挫傷。

檢方調查，周男將車停於國道外側車道長達7分鐘，極易造成後方追撞，致生往來危險，將兩人均依妨害公眾往來安全罪起訴，吳男另因強拉車門依強制罪起訴。

苗栗地院審酌，周男不思理性解決糾紛，罔顧公眾交通往來安全，判刑4月，可易科。吳男強拉車門部分，因坦承犯行且調解成立，依強制罪判拘役40日；其停放路肩部分因未壅塞陸路獲判無罪。

檢方與周男都提起上訴。周男主張停車僅是氣話，因遭毆打才無機會設置警示牌。檢方則認為，吳男深夜將車停放路肩未設警告標示，宛如製造隱藏性撞擊點，具高度潛在危險，主張吳男也應有罪。

台中高分院近日審結，周男刻意並排停車是為與對方理論，非機件故障，主觀上無閃燈警示之認知，辯詞不足採信。吳男違規停放路肩僅構成行政罰，未達致生往來危險程度，原審量刑妥適，駁回雙方上訴，全案尚未確定。