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單親媽網戀淪人頭 高院判決分歧…一庭批助長犯罪、一庭嘆她是被害人

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓<a href='/search/tagging/2/單親' rel='單親' data-rel='/2/253481' class='tag'><strong>單親</strong></a>媽媽陷<a href='/search/tagging/2/網戀' rel='網戀' data-rel='/2/142298' class='tag'><strong>網戀</strong></a>圈套，提供表妹、兒子的帳戶給對方洗錢，3名女子受騙，新北地檢署分兩案起訴，一審皆認定有罪。案件上訴台灣高等法院，承審幫助洗錢未遂案的合議庭感嘆林婦「也是<a href='/search/tagging/2/被害人' rel='被害人' data-rel='/2/233166' class='tag'><strong>被害人</strong></a>」，改判無罪；另一合議庭批她「助長犯罪」，依兩個一般洗錢罪判刑1年3月、併科罰金3萬元。 記者王宏舜／攝影
林姓單親媽媽陷網戀圈套，提供表妹、兒子的帳戶給對方洗錢，3名女子受騙，新北地檢署分兩案起訴，一審皆認定有罪。案件上訴台灣高等法院，承審幫助洗錢未遂案的合議庭感嘆林婦「也是被害人」，改判無罪；另一合議庭批她「助長犯罪」，依兩個一般洗錢罪判刑1年3月、併科罰金3萬元。 記者王宏舜／攝影

林姓單親媽媽落入網路戀愛圈套，提供表妹、兒子的帳戶給對方洗錢，3名女子受騙，新北地檢署分兩案起訴，一審皆認定有罪。案件上訴台灣高等法院，承審幫助洗錢未遂案的合議庭感嘆林婦「也是被害人」，改判無罪；另一合議庭批她「助長犯罪」，依兩個一般洗錢罪判刑1年3月、併科罰金3萬元。同是提供帳戶，兩個合議庭的認定大相逕庭。

法界人士指出，最高法院大法庭的功能是「統一法律見解」，但網戀案裁判歧異則是「事實認定」問題，上訴後也不可能提到大法庭討論，終審不排除各維持有罪、無罪。

國中肄業的林婦，2024年間因母喪而悲傷，在網路結識自介單親爸爸的美國醫師「Leif Rogers（羅傑斯）」，對方說要帶兒子來台灣迎娶她，林婦落入詐騙深淵。

林婦將表妹、兒子的帳戶資訊提供給羅傑斯，同年8月至11月間，林、江、顏姓女子因遭詐先後匯款至該帳戶。其中林女欲匯款2萬元，因行員察覺有異而報警，警方即時阻止而未遂；江、顏姓女子分別匯出35、34萬餘元。

林女向花蓮縣警吉安分局報案，江姓、顏姓女子則向新北市警板橋分局報案，新北地檢署分兩案起訴，新北地院分別依洗錢防制法幫助洗錢未遂罪判3月徒刑、併科1萬元罰金，以及2個一般洗錢罪判刑1年3月、併科罰金3萬元。

林婦上訴主張，戀愛時語言不通，對方表示要買AI語言翻譯機給她，因她先墊付運費，羅傑斯說要匯運費給她，才提供帳號資料。

高院刑事第八庭審理幫助洗錢未遂案，認為林婦提供帳號是為收受代墊費用，且假的「聯邦快遞」發信稱有東西寄給她，還說「我們接受比特幣，比銀行更快」並提供錢包；林婦遭詐後，跟快遞說「我身上僅有3萬元，請高抬貴手」，顯見「聯邦快遞」和羅傑斯一起欺騙她，林婦也是被詐騙的被害人。

第八庭認為林婦堅信情郎「Leif Rogers」真有其人，期待愛情穩定發展才提供帳戶，自己也被騙25萬8千元，主觀上是否有幫助詐欺、一般洗錢的不確定故意有疑義，改判無罪。

但承審江、顏女遭詐案的刑事第七庭認為詐騙集團「假交友」案例層出不窮，媒體報導、政府各機關宣導反詐，已是一般人生活經驗可認知的常識，而江、顏女匯錢後，林婦分次提領27萬元、35萬元，並分別兌換為比特幣，再存入羅傑斯指定的虛擬貨幣錢包，製造金流斷點。

第七庭認為林婦只因網戀就提供帳戶，助長犯罪，依法判刑。

網戀 單親 被害人

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